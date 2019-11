Astronaut Thomas Reiter sprach beim Bremer Unternehmerforum im Parkhotel und berichtete dabei über die ISS. Ein Bild der Raumstation ist hinter ihm zu sehen. (Koch)

Wie ist es, mit 28 000 Kilometern pro Stunde über die Kontinente zu schweben? „Das träumst du! Du musst dich kneifen!“, dachte jedenfalls Thomas Reiter. Nur für einen Moment. Denn im Prinzip sei bei einem Außeneinsatz im All selbst über Stunden jede Minute verplant. „Das ist ein besonderes Erlebnis – auch wenn man da draußen nicht viel Zeit hat, sich die Umgebung anzuschauen.“

Als Ehrengast sprach der Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) beim Bremer Unternehmerforum im Parkhotel am Dienstag. Warum ist eine Rückkehr zum Mond spannend? Welche Experimente laufen auf der Raumstation ISS? In seinem Vortrag ging Reiter zudem auf „Raumfahrtrückstände“ ein: „Wir mögen den Begriff lieber als Raumfahrtmüll.“ Die Zahlen zeigen eindrücklich, warum der Schrott im All zunehmend Probleme macht: Die Zahl der Ausweichmanöver wachse schon jetzt. 8000 Satelliten seien bisher hochgeschossen worden, doch in den nächsten fünf bis sechs Jahren kämen 50 000 Satelliten dazu. „Ein Vielfaches dessen, was im gesamten Raumfahrtzeitalter bisher gestartet wurde. Da kann sich jeder vorstellen, dass es dringend an der Zeit ist, sich auch über das Thema Sicherheit im Weltraum Gedanken zu machen.“

Das 32. Unternehmerforum stand unter dem Titel „Zukunftsmarkt Weltraum – die Chancen der Raumfahrt für den Industriestandort Deutschland“. Zum Auftakt freute sich Gastgeber Cornelius Neumann-Redlin, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände im Lande Bremen, über den Weltraumkurs an diesem Abend: „Wir haben ein hochaktuelles Thema gewählt.“ In Bremen läuft derzeit die Fachmesse Space Tech Expo Europe, in der kommenden Woche trifft sich der Esa-Ministerrat in Sevilla.

Reiter, heute Koordinator der Esa, diskutierte dabei auf dem Podium über die Idee eines Weltraumbahnhofs, die vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) aufgebracht wurde. Es sei nachvollziehbar, sagte Reiter, dass Satellitenbauer Interesse an kurzen Wegen hätten. Überhaupt sei es gut, dass es einen Trend zu Micro-Launchern gebe, die Satelliten ins All transportieren können: „Das kommt ehrlich gesagt nicht zu früh.“ Doch ein Startplatz in Deutschland? Reiter zweifelte mit Blick auf die Landkarte. „Das wird nicht einfach.“ Startplätze hätten alle ein paar tausend Kilometer Platz: „Da fällt eben auch was runter.“ Matthias Wachter, Abteilungsleiter des BDI auch für den Bereich Raumfahrt, argumentierte zuvor, Transportkosten entfielen, wenn von Deutschland aus Satelliten starteten. Reiter merkte dazu an, es gebe inzwischen auch in Norwegen, Schweden oder Schottland Startplätze.

Der Vorstandschef des Satellitenherstellers OHB, Marco Fuchs, erklärte, Raumfahrt sei „erwachsen und zugänglich“ geworden. Die Schwelle für Unternehmen sei geringer, die Kosten niedriger: „Rocket Science ist nicht mehr Rocket Science.“ OHB sei größter Zulieferer für die Ariane 5 und Ariane 6. „Jetzt bauen wir eine eigene Rakete.“ Auch wegen der Erdbeobachtung in Bezug auf die Klimaforschung seien die Satelliten nicht mehr wegzudenken. Der Standortleiter von Airbus Defence & Space, Oliver Juckenhöfel, sagte zur neuen Konkurrenz mit Blick auf die Vergangenheit gelassen, während OHB gewachsen sei, „sind wir nicht geschrumpft.“ Außerdem dürfe man nicht unterschätzen, dass man erst am Anfang stehe, es gebe ganz viele Optionen. In der Zukunft könne es doch viele Raumschiffe wie Orion geben. Für Flugreisen stelle sich dann die Frage: „Warum muss ich eigentlich in der Atmosphäre bleiben?“

In Zukunft sei wünschenswert, dass mehr kleine und mittlere Unternehmen ins Geschäft einstiegen, sagte Reiter. Generell müssten Europa und Deutschland noch mehr Gas geben, um bei der sogenannten New Space Economy stärker dabei zu sein. Die Raumfahrt sei der „Schlüssel zu Zukunftstechnologien auf der Erde“ und darum auch für Elektrotechnik oder Maschinenbau von Bedeutung, machte Matthias Wachter deutlich, warum die Raumfahrt für den BDI in den Fokus rückt.

Mond, Mars oder Venus? Wohin soll die nächste Reise gehen? Das war eine der Schlussfragen von Marc Beise, Leiter der Wirtschaftsredaktion der „Süddeutschen Zeitung“, der die Diskussion moderierte. Pascale Ehrenfreund, Vorstandsvorsitzende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), wollte sich aber nicht festlegen, die Ziele seien allesamt spannend und sowieso: „Space is fantastic!“ Thomas Reiter hofft, noch zu erleben, dass ein Astronaut auf dem Mars landet in vermutlich zwei bis drei Jahrzehnten.

Zur Eröffnung sagte Lutz Oelsner, Präsident der Unternehmensverbände, Bremen habe ein enormes Renommee in der Luft- und Raumfahrt gewonnen. Die Raumfahrt sei für den Alltag der Menschen wichtig, ob nun Wettervorhersage, Umweltschutz oder Navigation: „Die Raumfahrt ist so unabdingbar wie Strom aus der Steckdose.“ Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) betonte ebenfalls, es komme auf diese Bedeutung an und nicht auf Prestigeprojekte. Er lobte, was bereits in Bremen passiert: „München mag ’ne tolle Stadt sein. Space-City Nummer eins, das ist Bremen und darauf sind wir stolz.“ Bovenschulte forderte: „Europäische Satelliten gehören auf europäische Träger – und nirgendwo anders hin.“

Nur kurz weilte die Veranstaltung auf Weltraumkurs bei Mindestlohn oder Grundrente – ganz irdisch. Präsident Lutz Oelsner kritisierte dabei: Die Grundrente der Großen Koalition belaste junge Generationen „massiv“ und sei nur für eine „kurzfristige Rettung des Koalitionsfriedens“ gedacht. Das sei keine verantwortungsvolle Politik.