Wie bewerten Sie aktuell den Markt für Logistikimmobilien in Bremen?

Andreas Heyer: Bremen ist ein überaus attraktiver Immobilienstandort. Das zeigen die stabilen bis sehr guten Entwicklungen in allen Segmenten des Immobilienmarktes. Auch im Logistiksektor verfügt Bremen über hochattraktive Flächen. Zum Stichtag unserer jüngsten Datenerhebung im Juni 2018 standen für diese Branche 136 500 Quadratmeter Hallenfläche zur Verfügung. Insgesamt haben wir allein in der Stadt Bremen einen Hallenbestand von fast 2,8 Millionen Quadratmetern. Zum Vergleich: Die gesamte Region München hat einen Hallenbestand von 2 Millionen Quadratmetern. Durch Mieterwechsel, Verkäufe, Revitalisierungen und Neubauten bietet der Bremer Logistikimmobilienmarkt für Mieter und Projektentwickler diverse Chancen und ist hochattraktiv.

Die vielen neuen Erschließungs- und Baumaßnahmen lassen eine lebhafte Marktentwicklung erwarten – in der gesamten Logistik sowie in allen damit verbundenen Waren- und Dienstleistungsbereichen. Wir gehen daher weiter von positiven Entwicklungen bei den Flächenumsätzen aus.

Bremen nimmt mit seiner Lage an der Weser, den leistungsstarken Container-Terminals und seinen Logistikzentren eine Schlüsselposition in der Logistikbranche ein. In den Container-Terminals von Bremerhaven kommen riesige Warenmengen an, die zum größten Teil in Bremen kommissioniert oder weiterverarbeitet werden. Auch Waren, die in Hamburg und Wilhelmshaven anlanden, gelangen immer öfter über Bremen zu ihren

Zielen. Das verschafft international tätigen Unternehmen wichtige Wettbewerbsvorteile. Denn im Zentrum der drei großen Häfen bietet Bremen optimale Bedingungen für eine hocheffiziente Logistik: Infrastrukturen und Dienstleistungen auf einem konstant hohen Niveau sowie stetige Neuerungen und Innovationen, die es ermöglichen, mit den wachsenden Herausforderungen der Globalisierung Schritt zu halten.

In den vergangenen Jahren hatte Bremen einen außerordentlich niedrigen Leerstand bei den Logistikimmobilien, der deutlich unter dem Bundesdurchschnitt lag. Im Vorjahr gab es einen Anstieg, was vor allem auf eine große leergezogene Logistikanlage zurückzuführen war. Diese wurde bereits im letzten Jahr wieder neu vermietet. Insgesamt zeigt dieses Beispiel, dass auch größere Hallenleerstände sehr schnell wieder vom Markt aufgenommen werden. Daher erwarten wir in Bremen in Zukunft weiterhin nur einen moderaten Leerstand bei den Logistikimmobilien. Denn der Markt entwickelt sich insgesamt dynamisch, und die Flächennachfrage ist groß.

Das durchschnittliche Mietpreisniveau ist konstant geblieben. In anderen Ballungsräumen macht sich bei den steigenden Monatsmieten die zunehmende Flächenknappheit bemerkbar. Bei den Kaufpreisen für erschlossene Logistikgrundstücke sind wir in Bremen gut aufgestellt. Sie kosten durchschnittlich

40 bis 50 Prozent weniger als beispielsweise in Hamburg. Das ist neben der Flächenverfügbarkeit ein wichtiger Standortvorteil, der sich bei Ansiedlungs- und Investitionsentscheidungen positiv auswirkt.

In den fünf Bremer Logistikzentren: GVZ, Hansalinie, Bremer Kreuz, Überseehafen und Industriehafen. Sie bilden die logistischen Schnittstellen zwischen den Regionen Münster/Osnabrück, Hannover und Hamburg. So können zum Beispiel Handelsunternehmen von jedem Gewerbegebiet aus den gesamten Nordwesten versorgen. Ebenso können Produktionsbetriebe ihre Waren in Kundennähe fertigen. Das macht das Bundesland Bremen zu einem der weltweit leistungsstärksten

Hafen- und Logistikstandorte.

Zur Person

Andreas Heyer

Wirtschaftsförderung

Bremen GmbH,

Vorsitzender der

Geschäftsführung