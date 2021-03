Der Schriftzug wurde schon angebracht: Wo bisher Schulenburg Möbel anbot eröffnet Opti-Wohnwelt. (PETRA STUBBE)

Das Schild ist bereits ausgetauscht, die Beschäftigten sind bereits seit Langem eingearbeitet, die Türen könnten geöffnet werden. Die neue Opti-Wohnwelt könnte, wenn es allein nach den neuen Herren des Hauses aus Süddeutschland ginge, Kunden empfangen. Das einstige Möbelhaus Schulenburg ist Geschichte und doch bleibt für die Kunden vieles beim Alten.

Mit der Opti-Wohnwelt Föst GmbH & Co. KG aus Süddeutschland übernimmt eine Konkurrenzkette das Traditionsgeschäft am Weserpark, der auch der Vermieter der über 30.000 Quadratmeter großen Verkaufsfläche auf mehreren Stockwerken ist. Das Unternehmen, das auch im Sommer einen Standort in der Innenstadt eröffnen wird, ist bereits seit 2013 in Schiffdorf-Spaden bei Bremerhaven aktiv. Dort übernahmen sie ein Haus, nachdem der ehemalige Besitzer keinen Nachfolger in der Familie finden konnte, erklärt Oliver Föst (45), der den Opti-Wohnwelt-Konzern gemeinsam mit seinem Onkel führt.

Aber wie kam es dazu, dass man auch in Bremen groß einsteigt? Die Gründe sind vielfältig, aber möglich wurde die relativ einfache Expansion der Familie Föst in der Hansestadt nur durch eine Entscheidung des Bundeskartellamtes. Das Ende von Schulenburg in Bremen erfolgte nicht freiwillig, sondern ist Teil der Bedingungen durch die Wettbewerbshüter, damit der österreichische XXX-Lutz-Einrichtungsriese in die Unternehmensgruppe, unter deren Dach auch Schulenburg firmiert, einsteigen darf. Dabei handelt es sich um die Tessner-Gruppe, zu der zahlreiche andere Firmen gehören, darunter zum Beispiel auch der Möbeldiscounter Roller. XXX-Lutz kaufte die Hälfte aller Aktienanteile seines deutschen Konkurrenten und erweiterte damit seine Marktmacht derart, dass mit dem Zusammenschluss Deutschlands größter Möbelhändler entstand.

Grund genug zur Sorge also für die Kartellbehörde. Sie banden das Verfahren an eine Bedingung: XXX-Lutz musste etliche Möbelhäuser an unbeteiligte Dritte verkaufen. Das rief Opti-Wohnwelt auf den Plan: Die Chefs, Oliver und Michael Föst, Sohn des Mitgründers und sein Onkel, zogen daraus Vorteil. Sie erwarben mehrere der zwangsläufig auf dem Markt verfügbaren Immobilien und führen die Geschäfte mit dem bisherigen Personal weiter – darunter auch die Bremer Filiale.

In den kommenden Monaten wird dort viel parallel passieren. Je nach Corona-Lage werde man alle Möglichkeiten ausnutzen, um wieder für Kunden vor Ort da sein zu können, verspricht Föst. Dabei werde auch Ware von Schulenburg noch abverkauft. Diese überschneide sich aber teilweise mit dem zukünftigen Bestand – auch wenn Opti und Schulenburg zu jeweils anderen Einkaufsbündnissen gehören. Zudem wird umgebaut, dies soll im Spätsommer abgeschlossen sein.

Angestrebt wird eine „Perle des Möbelhandels“

„Wir wollen eine Perle des Möbelhandels etablieren“, steckt sich Föst hohe Ziele. Zu dem Zeitpunkt soll dann auch das Bremer Gesamtkonzept stehen: Die Wohnwelt in direkter Nachbarschaft zum Weserpark ist nur eine von drei neuen Einkaufsmöglichkeiten bei der Familie Föst. Denn in den ehemaligen Schulenburg-Räumlichkeiten wird auch ein vom Rest des Gebäudes abgetrennter SB-Markt für Möbel entstehen, der vergleichbar mit Roller ist. Der dritte Standort im Bremer Bündel ist die derzeit entstehende neue Niederlassung in den ehemaligen Räumen von Galeria Kaufhof (etwa 15.500 Quadratmeter) in der City. „Das ist unser Stadthaus“, benennt es Föst. „Das ist ein Showroom. Da kann man keine Möbel mitnehmen, sondern nur anschauen.“

Die Veränderung, die derzeit in dem Familienunternehmen stattfindet, hat allerdings enorme Ausmaße: Die Standorte verdoppeln sich im Vergleich von Ende 2019 zu Ende 2020. „Ich weiß, die Befürchtung, ob wir uns da nicht doch übernehmen, ist gerechtfertigt“, sagt Föst auf Nachfrage des WESER-KURIER, relativiert dies aber auch gleich wieder: „Wir verdoppeln zwar unsere Standorte, aber nicht unseren Umsatz.“ Dennoch lässt sich das Unternehmen die Expansion einiges kosten: Mehrere Millionen investiere es in beide Standorte.

Monika Mehrtens, die Chefin des Weserparks, freut sich sehr, „weiter einen starken Partner an unserer Seite zu haben“. Vor etwa 25 Jahren war dort einst Möbel Klingelberg eingezogen, doch „Handel ist Wandel“, weiß sie aus Erfahrung. „Wichtig ist, dass wir weiterhin ein großes Möbelhaus haben, das unseren Standort aufwertet.“

Zur Sache

40 Niederlassungen

Die gesamte Möbeleinzelhandel-Branche setzte in Deutschland laut Statistischem Bundesamt 34 Milliarden Euro im Jahr 2020 um. Die neuen, nun eng verbundenen Wirtschaftsgruppen aus Tessner und XXX-Lutz machen gemeinsamen einen erheblichen Anteil des Bundesmarktes aus. Tessner wies 2017 einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro aus, XXX-Lutz 2019 – vor dem Kauf der Tessner-Anteile – 5,1 Milliarden (die Zahlen beinhalten aber auch andere deutschsprachige Märkte). Opti-Wohnwelt Föst GmbH & Co. KG bleibt auch mit 40 Niederlassungen im Vergleich zu Tessner (über 150 und XXXLutz über 200 Niederlassungen) ein Zwerg auf dem deutschen Markt. 2019 betrug Optis Umsatz 140 Millionen Euro - selbst bei einer Verdoppelung wären dies kaum zehn Prozent von XXX-Lutz in Deutschland.