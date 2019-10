Ausdünnen in der Nordsee-Zentrale

Mit lauter Musik und Schildern mit den Worten "Mensch vor Marge" begleiteten die Mitarbeiter in der Nordsee-Zentrale in Bremerhaven das Gespräch zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat. Laut Gewerkschaft ist jeder vierte Arbeitsplatz in Gefahr. (NGG)

Am Verwaltungssitz der Fischrestaurantkette „Nordsee“ ist laut Gewerkschaft NGG jeder vierte Arbeitsplatz in Gefahr. Dabei sollen Abteilungen ausgelagert und zusammengelegt werden, wie die Geschäftsführung dem Betriebsrat mitgeteilt hatte. Die Mitarbeiter in der Zentrale hatten am Mittwoch in ihrer Mittagspause mit lauter Musik gegen die geplanten Einsparungen demonstriert. Dabei trugen sie Schilder mit der Aufschrift „Mensch vor Marge“. Zur gleichen Zeit lief das Gespräch zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat. NGG-Gewerkschaftssekretär Moritz Steinberger sagte: „Die Belegschaft über solch tiefgreifende Einschnitte am Arbeitsplatz zu informieren, liegt ganz eindeutig in der Verantwortung der Geschäftsführung, nicht des Betriebsrats.“ Er kritisierte, dass die Geschäftsführung zu den nun bekannten Planungen immer noch nichts Detailliertes sagen könne. Während der Mitarbeiter-Aktion sei der Betriebsrat gerade im Gespräch mit der Geschäftsführung gewesen.

NGG zitierte den Nordsee-Geschäftsführer in Bremerhaven, Andreas Gertzobe, dass man sich der sozialen Verantwortung für die Beschäftigten durchaus bewusst sei, und man Vorteile am derzeitigen Standort sehe. NGG-Gewerkschaftssekretär Steinberger kommentierte dies: „Das hört sich gut an. Allein der Glaube an derlei Aussagen schwindet unter den Beschäftigten der Nordsee stetig.“ Im September wurde bekannt, dass die Geschäftsführung den Wegzug aus Bremerhaven prüft. Am Standort gibt es laut NGG 120 Mitarbeiter. Das nächste Gespräch zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat soll es am 8. November geben.