Lothar Schäfer: Wir sehen in Bremen Potenzial für unser Segment: Damenmode im mittleren und im Premium-Bereich. Es gibt ein gutes Wettbewerbsumfeld für uns mit P&C (Peek & Cloppenburg) und Ristedt. Wir wollen den Ansgarikirchhof wieder mit Leben füllen.

Bremen gehört zu den größten Städten in Deutschland und wächst laut Bevölkerungsprognose. Vor Ort gibt es sehr viele Unternehmen und damit Kunden, die vom Einkommen her dem entsprechen, was wir anbieten. Wir haben gelernt, dass viele Bremer nach Oldenburg zum Einkaufen fahren. Aufgrund unserer Kundendaten wissen wir auch, dass sie unsere Filialen in Hamburg und Münster besuchen. Appelrath-Cüpper ist also kein Unbekannter. Das hat uns dazu ermutigt, Bremen als Expansionsstandort auszuwählen.

Wir wollten es spannend machen.

Das mag sein. Hauptgrund war aber, dass die Fertigstellung des Gebäudes doch sehr aufwendig war. Das hat sich länger hingezogen als geplant. Wir haben die Eröffnung in diese Septemberwoche gelegt, weil sie ideal ist als Saisonstart für Herbst und Winter.

Wir haben in den letzten drei Jahren drei Standorte eröffnet in Dresden, Braunschweig und Fulda. Wir sind sehr stark gewachsen, wollen das aber nicht überproportional tun. Wir sind vor allem in Mittel- und Norddeutschland vertreten und dort weiter auf der Suche. Ein vernünftiges Szenario wäre ein Standort pro Jahr.

Das hängt mit vielen Faktoren zusammen. Auf der einen Seite gibt es rückläufige Kundenfrequenzen in den Innenstädten und Einkaufscentern. Der Onlinehandel kannibalisiert den stationären Handel. Das ist ein Grund, warum wir einen Onlineshop aufgebaut haben.

Indem man die Innenstädte wieder attraktiver macht und vor allen Dingen die Gastronomie ausbaut. Die Innenstädte müssen wieder zum Verweilen einladen. Dazu gehört natürlich auch, dass man den ganzen Verkehr überdenkt, damit die Leute überhaupt in die Innenstadt kommen.

Das ist nicht die beste Idee. Wenn man in Bremen wohnt, kann man mit öffentlichen Verkehrsmitteln reinkommen. Doch eine Innenstadt ist gerade dann attraktiv, wenn sie viele Menschen aus dem Umfeld anzieht und sie nicht wegen der kostenlosen Parkplätze in die Center fahren.

Das ist fast in allen Städten der Fall. Natürlich. Was Investoren in Bremen nun vorhaben, hört sich aber sehr vielversprechend an.

Das glaube ich nicht. Einige von denen, die Sie erwähnten, haben ein zu großes Filialnetz aufgebaut. Deswegen schließen sie nun Standorte. Die Marken sind vorwiegend in den Centern zu finden. Unser Geschäft hängt dagegen sehr stark an den Innenstädten. Die Frequenzen nehmen dort überall ab. Was wir aber auch sehen ist, dass die Leute zu uns gezielter kommen, häufiger kaufen und weniger nur flanieren. Der Besuch wird teils über den Onlineauftritt getriggert: Kunden informieren sich dort oder reservieren Ware für das Geschäft.

Das hängt damit zusammen. Unsere Kundinnen schätzen noch die persönliche Bedienung in den Filialen. Teilweise machen sie mit der Verkäuferin ihres Vertrauens sogar einen persönlichen Termin aus.

Das sind Breuninger und P&C. Gerade in Deutschland ist der Markt des Textilfachhandels aber noch sehr stark ausgeprägt. Wir stehen deshalb hier und da auch noch mit lokalen Platzhirschen im Wettbewerb. Wir sind zwar größer als viele Ketten, aber kleiner als Breuninger und P&C. Insofern sind wir eine große Boutique.

Da sind wir noch nicht, aber wir wachsen sehr stark. Im Moment liegen wir online bei sechs Prozent Umsatz. Wir wollen in zwei bis drei Jahren bei 20 Prozent sein.

Ich habe mit dem Vertrieb eine Strategie für die nächsten Jahre entwickelt. Dabei spielt die Kundenbindung eine wichtige Rolle. Schon mehr als die Hälfte unserer Kunden sind Stammkunden, die wir zu Events einladen und gut kennen. Das ist uns auch für Bremen wichtig, schnell eine Stammkundschaft aufzubauen.

Das Team ist komplett. Wir haben außerdem einen neuen Geschäftsführer für den Vertrieb, der übrigens von Breuninger kommt. Die Probleme mit den Versicherern sind noch nicht gelöst, aber wir sind über unseren Gesellschafter finanziell solide aufgestellt. Uns ist kein Lieferant abgesprungen. Wir haben immer pünktlich gezahlt.

Wir haben im Vergleich zum letzten Jahr ein deutliches Wachstum von sechs Prozent hingelegt. Damit sind wir besser als der Markt insgesamt. 2018 war für den Textilhandel aufgrund der großen Hitze in Deutschland ein sehr schwieriges Jahr. Das gilt es wieder aufzuholen. Wir befinden uns da auf einem guten Weg.

Ich bin totaler Quereinsteiger. Ursprünglich bin ich Maschinenbauingenieur. Ich war in der Branche als Geschäftsführer tätig und habe viele Restrukturierungen erfolgreich begleitet. Als vor zehn Jahren Adler nach der Übernahme von Metro umgebaut werden sollte, habe ich diese Aufgabe übernommen und das Geschäft mit dem Team nachhaltig ausgebaut. Adler ist in den acht Jahren an die Börse gegangen. Ich habe mich sehr schnell und intensiv in die Branche reingelebt. Veränderungen und Ergebnisse sind im Textilhandel sehr schnell sichtbar. Das hat mich als Ingenieur fasziniert.

Ich habe mir letzte Woche in der Nürnberger Innenstadt ein Sakko gekauft. Dort war ich gerade unterwegs.

Zur Person

Lothar Schäfer (54) ist seit April Geschäftsführer von Appelrath-Cüpper. Seit 2016 gehört das Unternehmen mit Sitz in Köln dem Finanzinvestor Opcapita. Gegründet wurde die Traditionskette im Jahr 1882. Der gebürtige Hesse ist verheiratet und hat zwei Kinder.