Der Zulieferer Valeo hat seinen neuen Standort in Bremen eröffnet. (Kuhaupt)

Noch hallt es durch die Lagerhalle, und die zukünftigen Produktionslinien bestehen noch aus provisorisch aufgestellten Pappkartons. Bald sollen hier aber Bauteile für Mercedes-Autos entstehen. An diesem Freitag hat Automobilzulieferer Valeo daher seinen neuen Standort in Bremen offiziell eingeweiht. „Jetzt sieht die Halle ja noch ein bisschen leer aus“, sagt Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD). „Wie dynamisch Sie aber schon in diesem Jahr wachsen wollen und werden, ist beeindruckend.“ Es zeige, dass all das, was rund um den Mercedes-Standort und den Gewerbepark Hansalinie passiere, richtig sei.

Seit 2014 produziert Valeo in Bremen für das Mercedes-Werk. Die neue Produktionsstätte im Bremer Osten ist fünfmal größer als der alte Standort, die Zahl der Mitarbeiter soll im Laufe des Jahres von 18 auf 80 wachsen. Im Folgejahr könnten es sogar noch mehr werden. „Für neue Produktionsaufträge reichten die Kapazitäten des bisherigen Standorts nicht mehr aus“, sagt der Deutschland-Chef von Valeo, Derrick Zechmair. „Aus diesem Grund haben wir uns für den Umzug in eine neue Halle entschieden.“ Er lobt die Zusammenarbeit mit allen am Projekt beteiligten Unternehmen und Behörden. “Mit unserem neuen Produktionswerk sind wir für die Zukunft sehr gut gerüstet.“

Mehr zum Thema Neuer Posten Bremer Betriebsratschef soll Mercedes kontrollieren Daimler bereitet sich auf seine neuen Strukturen vor, die die Aktionäre im Mai beschließen sollen. ... mehr »

Im Gewerbepark Hansalinie produziert Valeo das sogenannte Front-End-Modul für die bei Mercedes hergestellten Autos. Die Bauteile befinden sich unter der Frontschürze, an ihnen werden etwa Scheinwerfer und Kühler montiert. Künftig soll alle 30 Minuten ein LKW das Valeo-Werk Richtung Daimler verlassen und die Auto-Produktion Just-in-Sequence beliefern. „Auto bauen ist am Ende Mannschaftssport“, sagt Markus Mainka, Leiter Standortkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit des Mercedes-Benz Werks in Bremen. „Und deswegen freuen wir uns, in dieser Zeit der permanenten Veränderung starke Partner zu haben.“

Der französische Valeo-Konzern produziert an 186 Standorten in 33 Ländern für die Automobilindustrie. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 113 600 Mitarbeiter, davon 9500 in der Bundesrepublik. Die Deutschland-Zentrale von Valeo ist im schwäbischen Bietigheim-Bissingen.