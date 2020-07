Die Stellen in Lippstadt sollen in der Entwicklung und Verwaltung wegfallen. (David Inderlied/dpa)

Der Autozulieferer Hella verschärft wegen der Belastungen durch die Corona-Krise seinen Sparkurs. Der Licht- und Elektronikspezialist will an seinem Firmensitz Lippstadt (NRW) rund 900 Stellen in der Verwaltung und Entwicklung streichen. Der Stellenabbau solle bis Ende 2023 erfolgen und so sozial verträglich wie möglich umgesetzt werden, teilte Hella am Dienstag bei der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2019/2020 (31. Mai) mit. Mit den Arbeitnehmervertretern sollen zeitnah Gespräche aufgenommen werden.

Für den Standort in Bremen sind dagegen keine Streichungen in diesem Umfang vorgesehen. „Es ist kein massives Abbauprogramm geplant“, sagte Hella-Sprecher Markus Richter auf Anfrage des WESER-KURIER zur Produktion in der Hansestadt. Allerdings werde auch hier in Zukunft die Stellenanzahl sicher etwas abnehmen, um kontinuierlich besser und effizienter zu werden. Richter wies auf die schwierige Situation für die Autohersteller und deren Sparpläne hin: „Der Druck geht auf die Automobilzulieferer über.“ Die Hella Fahrzeugkomponenten GmbH in Bremen beschäftigt heute 430 Mitarbeiter. Davon sind 300 in der Produktion und 130 in Entwicklung und Verwaltung tätig. Hergestellt werden Sensoren für verschiedene Hersteller.

Belegschaft verringert

Insgesamt hat Hella sein Stammpersonal in den vergangenen Jahren bereits kräftig reduziert. Seit August 2018 sei die weltweite Belegschaft um rund 5400 Stellen verringert worden, hieß es in der Mitteilung. Im vergangenen April waren in Bremen noch knapp 500 Mitarbeiter beschäftigt. Aktuell gibt Hella die Zahl der Mitarbeiter mit mehr als 36 000 an. Ein gutes Viertel aller Beschäftigten hatte 2019 in Deutschland gearbeitet. „In einem ohnehin schon rückläufigen Marktumfeld ist unsere Geschäftsentwicklung im letzten Jahr durch die Covid-19-Pandemie zusätzlich belastet worden“, sagte Hella-Chef Rolf Breidenbach. Deshalb habe man die bereits laufenden Kostenprogramme weiter forciert. Parallel zum geplanten Stellenabbau in Lippstadt will Hella auch das weltweite Standortnetzwerk unter die Lupe nehmen.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2019/20 gingen die Erlöse von Hella wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie um rund 14 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro zurück. Das bereinigte operative Ergebnis lag mit 233 Millionen Euro rund 60 Prozent unter dem Vorjahreswert. Für das neue Geschäftsjahr erwartet Hella einen Umsatz von rund 5,6 Milliarden Euro bis 6,1 Milliarden Euro.