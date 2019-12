Engagement zusätzlich zum eigentlichen Job: Die Gewinner des Wettbewerbs "Siegertypen 2019" sind die Azubis (von links) Leslie Bultmeier und Julian Rothkehl vom Unternehmen Peper & Söhne, dann Malin Barner vom Betrieb „Das gute Portrait - Niemann & Schmoll sowie die Auszubildende Jana Uhlhorn von der Bremer Bernstein GmbH. (FRANK PUSCH)

Beim Wettbewerb "Siegertypen gesucht" haben Leslie Bultmeier und Julian Rothkehl vom Unternehmen Peper & Söhne am Montagabend den mit 3000 Euro dotierten ersten Preis gewonnen. Der Wettbewerb wird jährlich von der Handelskammer und der Handwerkskammer Bremen organisiert und zeichnet junge Erwachsene für besonderes Engagement in der Ausbildung aus. Zum zehnten Mal fand die Veranstaltung statt, 21 junge Auszubildende aus Bremen und Bremerhaven hatten sich beworben.

Sie haben die Jury mit ihrem Projekt „Bienen für die Umwelt“ überzeugt. Die Auszubildenden Leslie Bultmeier und Julian Rothkehl setzten sich dafür ein, beim Umzug der Firma mehr auf ökologische Aspekte rund um die Neuanlage der Grünflächen zu achten. Sie schlugen vor, wegen des vom Klimawandel ausgelösten Bienensterbens, die Grünflächen zu einem Bienen-Biotop zu machen. Von einem Dienstleister wurden zwei Bienenvölker geleast, die von erfahrenen Imkern betreut werden. Der produzierte Honig wird an Geschäftspartner verschenkt.

Den zweiten Platz belegte Jana Uhlhorn, Auszubildende bei der Bremer Bernstein GmbH. Ihr Projekt „Transparentes Unternehmertum“ gewann 2000 Euro. Sie erstellte ein „Skillboard“, bei dem alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einen Steckbrief ausfüllen können, in dem berufliche und persönliche Stärken aufgelistet sind. Durch diese Informationen sollen sich beispielsweise besser interdisziplinäre Arbeitsgruppen bilden lassen.

Der dritte Platz, dotiert mit 1000 Euro, ging an Malin Barner vom Ausbildungsbetrieb Das gute Portrait. Sie fotografierte und filmte andere Auszubildende und stellte die Informationen in Kooperation mit der Interessengemeinschaft Das Viertel online. So können Schüler und Schülerinnen sowie Interessierte und angehende Auszubildende einen besseren Einblick in den Arbeitsalltag bekommen.

„Siegertypen gesucht“ wird unter anderem von der Hermann-Leverenz-Stiftung und der Karl-Nix-Stiftung unterstützt. Harald Emigholz, Antepräses der Handelskammer Bremen, findet, der Wettbewerb zeige „wie viel Potenzial in unseren Azubis steckt“. Thomas Kurzke, Präses der Handwerkskammer Bremen, sagte, er sei stolz auf das Engagement.