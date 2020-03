Konditormeister Bernard Timphus vom Café Stecker berichtet jeden Tag von seiner Situation in Zeiten der Coronakrise. (Christina Kuhaupt)

Heute hat der Bund der Steuerzahler angerufen und wollte mich als Mitglied werben. Jetzt in der Krise müsse man zusammenstehen. Ich habe gesagt, sie sollen sich doch in drei Monaten wieder melden, dann wüssten alle mehr.

Ich habe jetzt erstmal private Rücklagen ins Geschäft gegeben, in der Hoffnung, sie später wieder zurück zu bekommen. Aber so kann es bis Mai weitergehen, und ich gewinne wieder etwas Zeit, um in Ruhe zu schauen, wie die Hilfen des Landes und Bundes genau funktionieren.

Dass dabei nicht alles sofort praxistauglich ist, kann ich sogar verstehen. Da sind ja auch nur Menschen am Werk. Die Situation ist eben für alle Beteiligten neu. Aber was ich bei allen Kontakten zum Beispiel mit der Bremer Aufbaubank spüre, ist ernsthaftes Engagement und Leute, die einem in dieser Situation helfen wollen. Dass sich dabei erst alles fügen muss ist klar, aber besser so, als dass man nichts unternimmt aus lauter Angst, mal einen Fehler zu machen.

Der Zuspruch der Kunden im Außerhausverkauf hat sich in der Zwischenzeit eingependelt. Ich bin nun häufig hinter dem Tresen und merke: Ich habe nichts verlernt. Allein mit dem neuen Kassensystem habe ich so meine Schwierigkeiten. Dafür bin ich auf die Hilfe meiner meine Mitarbeiter angewiesen. Backen kann ich besser. Und natürlich fehlt das Café. Gerade bei diesen ersten Sonnenstrahlen hätten viele Menschen auf dem Marktplatz auf der Terrasse gesessen und ihren Cappuccino genossen.

Aufgezeichnet von Timo Thalmann.