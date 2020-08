Nur allein mit Transparenten wollten die Bauarbeiter am Freitag nicht zu ihrer Protestaktion in die Bremer Überseestadt kommen. Den Bagger hatten sie gleich mitgebracht. Bei der Demonstration ging es um den festgefahrenen Tarifkonflikt.

Christian Wechselbaum, Regionalleiter der IG BAU Weser-Ems, sagte: „Mit ihrem Protest wollen die Beschäftigten den Druck auf die Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde erhöhen. Denn sie sind es, die durch ihre Arbeit den Bau-Boom auch in der Coronakrise am Laufen halten.“

Die Gewerkschaft kritisiert, dass trotz guter Wirtschaftslage die Bauverbände in der seit Mai andauernden Tarifrunde noch kein Angebot vorgelegt hätten. Die IG Bau fordert 6,8 Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 230 Euro mehr im Monat. Azubis sollen 100 Euro zusätzlich bekommen. Außerdem pocht die Gewerkschaft auf eine Entschädigung der langen Wegezeiten zu den Baustellen. „Die sind für Beschäftigte oft unkalkulierbar“, sagte Wechselbaum.