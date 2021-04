Für Bremen, Hamburg und Niedersachsen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bankenverbände fusionieren

Florian Schwiegershausen

Die Entwicklung in der Bankenbranche macht auch nicht vor dem Verband halt. So entsteht der Norddeutsche Bankenverband aus dem, was es vorher für sich in den Bundesländern Bremen, Hamburg und Niedersachsen gab.