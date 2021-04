Baustoffe wie Holz und Stahl werden knapp. Das führt zu steigenden Preisen – und Problemen bei Bauunternehmen. (Christina Kuhaupt)

Wer aktuell ein Haus bauen möchte, dem droht ein Kostenschock. Denn seit einigen Monaten steigen die Preise für Baumaterialien, und das sorgt für Probleme auf deutschen Baustellen. Teilweise kommt es zu Lieferengpässen und Baustopps. Seit dem vierten Quartal 2020 gebe es bei verschiedenen Materialien eine „sehr dynamische“ Preisentwicklung, warnt der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Felix Pakleppa. Holz sei seit September um 15 bis 20 Prozent teurer geworden, Mineralölerzeugnisse um 15 Prozent und Betonstahl um 30 Prozent. Der Bundesverband Farbe berichtet von Preiserhöhungen um rund 50 Prozent – bei Wärmedämmung, teilweise auch bei Trockenbauprofilen.

Effekte, die auch in Bremen ankommen. Frank Vierkötter, Vorrstand des Bauträgers Interhomes, spricht von einer „schwierigen Situation“ und „dramatischen Preissteigerungen“. Sein Unternehmen baut seit mehr als 50 Jahren Immobilien in ganz Deutschland. Preiserhöhungen bei einzelnen Baustoffen erlebe man immer wieder, so Vierkötter. Die jetzige Situation sei neu. „Die höheren Preise ziehen sich durch sämtliche Materialien.“

Woran das liegt, das können Branchenexperten nur vermuten. Einerseits soll die hohe Nachfrage aus den USA und China nach Holz zu Engpässen geführt haben. Andererseits könnte ein Zwischenfall in einer niederländischen Anlage die Produktionsketten von Dämmstoffen unterbrochen haben. Hinzu kommt, dass in der Pandemie die Kapazitäten für etliche Baustoffe reduziert wurden. Nun steigt weltweit die Nachfrage wieder, die Produktion kommt nicht hinterher.

Auf einer Interhomes-Baustelle in Süddeutschland habe es bereits einen Baustopp gegeben, da wichtiges Dämmmaterial nicht zu bekommen gewesen sei. „Wir müssen jetzt schauen, wie wir diese Entwicklung mit unseren Preisen auffangen können“, sagt Vierkötter. Gleichzeitig profitiere man von Verträgen, die längerfristig geplant wurden.

Bauunternehmen leiden unter hohen Preisen

Für Jörn Makko, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbands Niedersachsen-Bremen, ist die aktuelle Situation ärgerlich. Vor allem Bauunternehmen würden unter den hohen Preisen leiden, da sie sie nicht weiterreichen könnten: Wer beispielsweise Anfang des Jahres einen Auftrag für Mai kalkuliert hat, dafür aber Materialen einsetzen muss, die sich in der Zwischenzeit verteuert haben, bleibt auf den Mehrkosten sitzen. „Mittel- und langfristig trifft es aber auch die Kunden“, sagt Makko. Die Mitgliedsunternehmen des Verbands würden bei neuen Kalkulationen auch die höheren Preise mit einberechnen. Ein weiteres Mittel sind laut dem Hauptgeschäftsführer verkürzte Angebotsfristen. So könnten Betriebe schneller auf weiter steigende Kosten reagieren.

Wann mit einer Beruhigung des Markts zu rechnen ist, kann Makko nicht sagen. Er geht davon aus, dass es mindestens noch einige Monate so weitergeht. Auch, weil einige Unternehmen die Preise selbst in die Höhe treiben. So sollen laut Makko Firmen aus Sorge vor einer Kostenexplosion ihre Lager mit Holz, Rohren, Dämmstoffen und anderen Baumaterialien gefüllt haben – wodurch das Angebot noch knapper geworden sei. Ein weiterer Preisanstieg sei die Folge gewesen.

Auch Baustoffhändler spüren die Veränderungen am Markt. „Uns erreichen fast täglich Preiserhöhungen von Lieferanten“, sagt Wolfgang Dierksen, Betriebsleiter bei Bauking in Bremen-Nord. Seit 40 Jahren sei er in der Branche tätig. „So etwas habe ich aber noch nicht erlebt.“ Lieferzeiten für Holz und Stahl lägen teilweise bei bis zu vier Monaten. Auch er habe teils längerfristige Verträge mit einigen Kunden, wodurch Preise festgeschrieben seien. „Dadurch verlieren wir Ertrag.“

Eine Lösung könnte laut Pakleppa vom Zentralverband Deutsches Baugewerbe sein, wieder mehr Kies, Sand und Gips in Deutschland abzubauen. „Es kann nicht sein, dass wir von importierten Baustoffen abhängig sind, wenn wir über große Mengen mineralischer Baustoffe im eigenen Land verfügen.“

Doch gerade dabei gibt es laut Bauindustrieverband Niedersachsen-Bremen Probleme. Er warnt: Die Versorgung mit heimischen mineralischen Baurohstoffen sei auf Dauer nicht sichergestellt. Besonders bei Kies und Sand sei die Lage ernst. Bei einem Drittel der Betriebe reichen die genehmigten Vorräte noch für weniger als fünf Jahre, wie aus einem Bericht des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie hervorgeht. Bei einem weiteren Drittel sind die genehmigten Vorräte nach maximal zehn Jahren aufgebraucht. Als Hauptursache nennt der Bauindustrieverband die komplizierten Genehmigungsverfahren, die notwendig seien, um Sand und Kies in der Natur abzubauen. Bis Unternehmen eine Genehmigung bekämen, könnten oft Jahre verstreichen.