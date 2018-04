Neben 100 Euro gibt es für die Beck's-Mitarbeiter am Bremer Standort auch eine Biermarke mehr pro Monat. (dpa)

Es ist ein ganz schöner Verhandlungsmarathon gewesen für die Tarifparteien. Der Geschäftsführer der Gewerkschaft NGG, Dieter Nickel, hatte sich vorsorglich ab dem Morgen keine weiteren anderen Termine für den Donnerstag in den Kalender eingetragen. Nach Mitternacht stand dann endlich das Ergebnis fest. Rückwirkend zum 1. Februar erhalten die Mitarbeiter der Brauerei Beck & Co sowie der Firma Roland Dienstleistungsservice in allen Lohngruppen jeweils 100 Euro mehr pro Monat. Nach NGG-Angaben bedeutet das für den Ecklohn Beck's 2,92 Prozent mehr und für den Ecklohn Roland 3,66 Prozent mehr. Außerdem erhält jeder zum Haustrunk, der zusteht, eine zusätzliche Biermarke mehr pro Monat. Darüber hinaus erhalten elf Mitarbeiter, die bisher einen zeitlich befristeten Vertrag haben, einen unbefristeten Vertrag. Und es wurde garantiert, dass vier Auszubildende übernommen werden.

Tarifvertrag läuft zum Jahresende aus

Eine lange Laufzeit hat dieser Tarifvertrag nicht. Er soll zum Jahresende auslaufen. Dieter Nickel sagte zu diesem Ergebnis: "Wir haben mit diesem Abschluss sowohl eine spürbare Erhöhung der Reallöhne durchgesetzt als auch für befristete Kolleginnen und Kollegen und Azubis eine Perspektive geschaffen. Dieses Ergebnis war allerdings nur möglich, weil unsere Mitglieder in beeindruckender Weise die

Tarifkommission unterstützt haben." Damit bezog sich der NGG-Geschäftsführer auch auf alle, die sich am Warnstreik sowohl Dienstagabend als auch am Mittwoch in den Mittagsstunden beteiligten. Ihnen dankte Nickel ausdrücklich.