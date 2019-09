Das Ziel der Aktion „Heimat shoppen“: Den Einkauf zum Erlebnis zu machen (Andreas Schack)

In ungezwungener und geselliger Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen und dabei die Stärken des lokalen Einzelhandels präsentieren. Das ist eines der Ziele des zweiten Aktionswochenendes „Heimat shoppen“, das an diesem Samstag mit zahlreichen Schmankerln fortgesetzt wird.

So interviewt die Bremer Journalistin Annette Wagner beim Heimat-Talk zwischen 9 und 12.30 Uhr auf dem roten Sofa auf dem Sedanplatz in ­Vegesack Persönlichkeiten aus Handel, Kultur und Verwaltung zur Relevanz des lokalen Einzelhandels. Anders als vermeldet, werden die Gemüseportionen beim Erntefest in der Innenstadt übrigens nicht auf dem Domshof, sondern auf dem Hanseatenhof verkauft.

Während es an diesem Samstag noch bis 15 Uhr eine Büchermeile in der Langenstraße gibt, auf der die Kunden mit elf Verlegern ins Gespräch kommen können, wird in Borgfeld ab 10 Uhr eine große Kuchentafel aufgefahren. Neu auf der Büchermeile mit dabei sind der auf plattdeutsche Literatur spezialisierte Quickborn-Verlag aus Hamburg und der Lappan-Verlag aus Oldenburg. Sein Schwerpunkt: satirische Literatur. Auf dem roten Sofa wurde am Freitag deutsch-japanisch und deutsch-türkisch vorgelesen.

Ein Ausflug nach Bremerhaven lohnt sich allemal: Dort hat das Arbeitsförderungszentrum den ersten Bremerhavener Heimatmarkt organisiert. Auch an diesem Sonnabend wird die ehemalige, lange leer stehende Schlecker-­Filiale im Wulsdorf-Center von 10 bis 18 Uhr aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Existenzgründer aus Bremerhaven präsentieren beim Schaufenstermarkt ihre kreativen Produkte. So ziehen Projektkoordinatorin Bettina Schaefers von der Handelskammer Bremen / Bremerhaven und der Geschäftsführer der City-­Initiative, Jan-Peter Halves, schon einmal eine positive Bilanz: „Die Stimmung ist in diesem Jahr genauso gut wie 2018.“ Zufrieden seien auch die beteiligten Einzelhändler.

Wie Jan-Peter Halves überhaupt positiv in die Zukunft blickt. Seine Wahrnehmung: Die Kundschaft habe durchaus ein Gespür für den lokalen Einzelhandel entwickelt und kaufe vermehrt vor Ort ein. Die Einzelhändler könnten eben mit Service-Kompetenz und guter Beratung punkten.