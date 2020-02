Bente Yacht verkaufte 120 Modelle der Bente 24. (Karsten Klama)

Mit dem Kleinkreuzer Bente 24 hatte Alexander Vrolijk, Geschäftsführer der Bente Yacht GmbH und Bente GmbH, sein Unternehmen erfolgreich am Markt platziert. Trotzdem hat der Boots- und Jachtbauer aus Bremerhaven Insolvenz anmelden müssen. Das Verfahren über die Vermögen seiner Firmen wurde am 3. Februar am Amtsgericht Bremerhaven eröffnet.

Auf die Bente 24 folgte 2018 das Jachtmodell Bente 39. Gegenüber dem Online-Magazin Yacht Online, das zuerst über die Insolvenz berichtete, sagte Vrolijk: Der wirtschaftliche Erfolg habe sich in dieser Konstellation nicht eingestellt. „Wir haben zwar 120 Bente 24 verkauft, aber unsere Entwicklungs- und Einkaufskosten waren für unsere Firmengröße zu hoch. Wir suchen jetzt nach Investoren und sind sehr zuversichtlich, dass es weitergeht.“