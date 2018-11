Es geht um Lastwagen, deren Güter komplett auf Straßen transportiert werden. (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Das Bundesverkehrsministerium hat eine Forderung von 17 Verbänden der Verladerschaft sowie der Stahl-, Baustoff-, Papier- und Getränkeindustrie abgelehnt, der zufolge das Maximalgewicht der meisten Lastwagen auf deutschen Straßen von 40 auf 44 Tonnen steigen soll. Dies komme „wegen der unverhältnismäßig höheren Belastung der Straßeninfrastruktur“ nicht in Betracht, teilte das Ministerium auf Anfrage mit.

Es geht um Lastwagen, deren Güter komplett auf Straßen transportiert werden. Für Lkw, deren Fracht auf Züge oder Schiffe umgeladen wird, gilt hingegen bereits der 44-Tonnen-Wert – als Anreiz, um den weniger klimaschädlichen Kombinierten Verkehr attraktiver zu machen. Genau dieser Anreiz wäre aufgehoben, würde die 44-Tonnen-Vorgabe für alle Lkw auf deutschen Straßen gelten, argumentierte das Ministerium. Laut der Verbände müssten durch einen für alle Lkw geltenden 44-Tonnen-Wert deutlich weniger Lastwagen auf die Straße als bisher. Dies würde den CO2-Ausstoß insgesamt senken.

In vielen anderen Ländern ebenfalls erlaubt

Die Speditionsverbände hätten diese Forderung nicht explizit erhoben, so Robert Völkl, Geschäftsführer vom Verein Bremer Spediteure. Dennoch wäre eine Heraufsetzung des zulässigen Gesamtgewichts durchaus sinnvoll, weil dadurch die Ladekapazität um 15 Prozent steige, was letztlich 15 Prozent weniger Lkw und weniger Emissionen bedeute.

Eine höhere Beanspruchung der Straßen und Brücken sowie ein höherer Verschleiß wären mit der Heraufsetzung nicht zu befürchten gewesen, so Völkl. Schon heute seien in Zu- und Ablaufverkehren zu den deutschen Seehäfen und zu Güterbahnhöfen 44 Tonnen erlaubt. In vielen anderen europäischen Ländern, so in Frankreich, den Beneluxstaaten und den nordischen Ländern, seien ebenfalls 44 Tonnen erlaubt. Dies zeige, dass die Forderung in Deutschland durchaus seine Berechtigung habe.

„Vor diesem Hintergrund erscheint die Ablehnung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur wenig schlüssig und fast etwas reflexartig“, so Völkl. Statt einer zu hohen Beanspruchung der Infrastruktur seien der wahre Grund für die Ablehnung Befürchtungen, dass mit der Effizienzsteigerung des Straßenverkehrs Transporte über den Schienenweg an Wettbewerbsfähigkeit verlieren könnten.

„Mit diesem Motiv aber werden volkswirtschaftlich sinnvolle Weiterentwicklungen ausgebremst.“ Es dürfe nicht das Ziel der Bundesregierung sein, Verbesserungen zu verhindern. Vielmehr müsse die Politik die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Bahn stärken. „Sie sollte alle Anstrengungen unternehmen, um die Bahn attraktiver zu machen und sie mehr noch als heute zu einer echten Alternative zu Lkw-­Transporten zu entwickeln.“

Dies sei eine seit Langem erhobene Forderung der Spediteure. „Sie sind ohnehin die Initiatoren und Hauptakteure der sogenannten Kombinierten Verkehre, bei denen die Bahn die Güter über lange Strecken transportiert und lediglich am Abgangs- und am Bestimmungsort Lkw für die ersten beziehungsweise letzten Kilometer eingesetzt werden. Auch sonst setzen Spediteure sehr gerne immer dann auf die Bahn, wenn sie genauso gut oder besser als der Lkw sei.