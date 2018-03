Elmar Kleinert könnte auf Jürgen Bula folgen. (Archivbild) (Paderborn-Lippstadt Airport/dpa)

Der neue Geschäftsführer der Flughafen GmbH wird an diesem Dienstagnachmittag vorgestellt. Nach Informationen des „Tagesspiegel“ wird Elmar Kleinert diesen Posten übernehmen. Kleinert ist Betriebsleiter der Flughäfen Tegel und Schönefeld. Die Pressekonferenz am Bremer Flughafen ist auf 15.30 Uhr terminiert. Laut „Tagesspiegel“ könne Kleinert weder bestätigen noch dementieren, dass er nach Bremen wechselt, wie er der Zeitung am Telefon sagte.

Mit der Suche nach einem neuen externen Geschäftsführer hatte der Flughafen-Aufsichtsrat eine Personalberatungsagentur beauftragt, nachdem das Gremium im November den damaligen Geschäftsführer Jürgen Bula mit sofortiger Wirkung von seinem Posten als Airport-Geschäftsführer abberufen hatte.

Der Aufsichtsrat begründete die Abberufung im November mit verschiedenen Vorfällen am Airport, die schwere Störungen im Verhältnis zwischen dem Geschäftsführer und den Mitarbeitern gezeigt hätten. Zudem sei das Vertrauensverhältnis zwischen Geschäftsführer und Aufsichtsrat erschüttert und dadurch eine verlässliche, aufgabengerechte und kooperative Zusammenarbeit nicht mehr möglich gewesen.

Kleinert gilt laut „Tagesspiegel“ als der Mann, der an den beiden an der Belastungsgrenze arbeitenden Flughäfen dafür verantwortlich ist, dass alles funktioniert. Seit 2013 ist er wieder Leiter Operations der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB), von 2001 bis 2009 hatte er diesen Posten schon einmal. Zwischendurch leitete er den Flughafen in Paderborn.