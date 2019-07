Die Probleme der Berufsschule Alwin-Lonke-Straße zeigen, dass das Vorhaben der neuen Bremer Regierung, die berufliche Bildung zu stärken, kein leeres Versprechen bleiben darf. (Christian Kosak)

Der Bremer Bauunternehmerverband ist sauer. An der Berufsschule Alwin-Lonke-Straße soll so viel Unterricht ausgefallen sein, dass am Ende eine Reihe von Azubis im Straßen- und Tiefbau durch die Prüfung fiel. Die Verärgerung richtet sich vor allem gegen die Bildungsbehörde, weil diese die Misere aus Sicht des Verbands nicht in den Griff bekommt.

Die Kritik wird zum richtigen Zeitpunkt laut. Gerade hat die neue Bremer Regierung sich in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen, die berufliche Bildung zu stärken. Die Probleme der Berufsschule Alwin-Lonke-Straße zeigen, warum das dringend nötig ist und kein leeres Versprechen bleiben darf.

Im Koalitionsvertrag von Rot-Grün-Rot heißt es auch, dass an Bremens Hochschulen die Zahl der Studienplätze erhöht werden soll. Bitte gerne. Doch erst sollten die Mängel an Bremens Berufsschulen behoben werden. Denn wenn die Koalitionäre gleichzeitig mehr Klimaschutz einfordern, dann braucht es auch Menschen, die Häuser energetisch modernisieren können. Und für schnelles Internet braucht es Tiefbauer, die die Leitungen in die Erde bringen. Jetzt hat die duale Ausbildung Vorrang, die über Jahre vernachlässigt wurde.