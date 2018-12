Die Folgen eines Unfalls können verheerend sein. (Patrick Pleul/dpa)

Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist die zweitwichtigste Police überhaupt, direkt nach der privaten Haftpflichtversicherung. Der Verlust der Arbeitskraft bedeutet in der Regel auch eine deutliche Einkommenseinbuße. Über das Ausmaß dieser Versorgungslücke sind sich viele nicht bewusst. Vor Krankheit oder Unfall kann man sich kaum schützen – vor den finanziellen Folgen schon.

Neben dem rechtzeitigen Abschluss in gesunden Jahren entscheidet das berühmte Kleingedruckte, ob und was die Versicherung am Ende zahlt. Der Weg zu einem guten Versicherungsschutz gleicht vielfach der Suche nach dem sicheren Ausgang in einem Labyrinth. Es gibt viele Anbieter mit noch mehr Tarifen mit unterschiedlichstem Leistungsumfang und Vertragsbedingungen am Markt. Dazu kommen Probleme beim Abschluss: die gesundheitlichen Voraussetzungen, der ausgeübte Beruf, das riskante Hobby – all diese Punkte werden unterschiedlich von den Gesellschaften bewertet. Wer jung und gesund ist, geht mit Vorsprung auf die Strecke. Daher sollten Auszubildende, aber insbesondere auch Schüler und Studenten vor dem Einstieg ins Berufsleben über eine erste Arbeitskraftabsicherung nachdenken.

Mehr zum Thema Versicherung Berufsunfähigkeit beim Jobeinstieg separat absichern Eine Berufsunfähigkeitsversicherung gehört nicht zu den günstigsten Policen, macht aber Sinn. Für ... mehr »

Neben dem hoffentlich noch guten Gesundheitszustand profitieren sie oft von günstigen Beiträgen und einer vorteilhaften Einstufung der Berufsgruppe. Letztere bleibt bestehen, auch wenn später ein risikoreicher Beruf ausgeübt wird. Wer ein paar Jahre mehr zählt, das eine oder andere Zipperlein hat oder in einem risikoreichen Beruf arbeitet, der muss höhere Hürden nehmen und wird im schlimmsten Fall gar keinen Vertrag erhalten. Ein entsprechender Schutz sollte auf keinen Fall übereilt, aber so früh wie möglich abgeschlossen werden, um einen Vertrag ohne Einschränkungen wegen Vorerkrankungen zu erhalten. Je riskanter ein Beruf, desto teurer gestaltet sich der Versicherungsschutz.

Grundsätzlich müssen körperlich arbeitende Menschen mit höheren Beiträgen rechnen als eher sitzend Tätige: Gute Vertragsbedingungen sind das eine, die ausreichend hohe Rentenhöhe das andere. Grundsätzlich sollten Verbraucher sich am aktuellen Nettoeinkommen orientieren. Schließlich laufen die Kosten für den Lebensunterhalt, Miete oder Hausfinanzierung weiter. In der Regel können problemlos zwei Drittel bis drei Viertel des Nettogehalts versichert werden.