Verdi fordert für die Mitarbeiter im Einzelhandel pro Arbeitsstunde einen Euro mehr Lohn sowie ein tarifliches Mindesteinkommen von 2100 Euro. (Symbolbild) (Sina Schuldt/dpa)

Viele Beschäftigte im Bremer Einzelhandel wollen heute streiken. Darunter Arbeitnehmer der Warenhäuser Karstadt und Galeria Kaufhof, H&M, Saturn und Ikea. Das teilt die Gewerkschaft Verdi mit, die zum Warnstreik aufgerufen hatte. Damit soll der Druck auf die Arbeitgeber in den kommenden Tarifverhandlungen erhöht werden.

Ziel des Streiks sei es, "die betrieblichen Abläufe des Einzelhandels in der Bremer Innenstadt erheblich zu stören oder gar lahmzulegen", kündigte Verdi-Gewerkschaftssekretärin Sandra Schmidt an.

Um 11 Uhr wollen sich die Streikenden vor Galeria Kaufhof auf dem Hanseatenhof treffen. Dort werden neben Beschäftigten aus Bremen und Bremerhaven auch 30 Mitarbeiter aus Hannover erwartet. Nach einer Auftaktkundgebung wollen die Streikenden dann zum Gewerkschaftshaus am Bahnhof ziehen.

Die Hintergründe

Verdi fordert für die Mitarbeiter im Einzelhandel pro Arbeitsstunde einen Euro mehr Lohn sowie ein tarifliches Mindesteinkommen von 2100 Euro. Gleichzeitig strebt die Gewerkschaft eine Tariflaufzeit von einem Jahr an sowie eine Allgemeinverbindlichkeit für Tarifverträge.

Was die Karstadt-Mitarbeiter angeht, fordert Verdi, dass das Unternehmen erst recht nach der Fusion mit Kaufhof möglichst schnell in den Flächentarifvertrag zurückkehrt. Bei Karstadt gibt es bisher einen Zukunftstarifvertrag, der die Rückführung in die jeweiligen Flächentarifverträge zu 2021 festschreibe, so Verdi.

Die nächste Verhandlungsrunde für Bremen und Niedersachsen soll am 17. Juni stattfinden. Ein natürlicher Stichtag, bis zu dem es zu einem Ergebnis kommen könnte, ist der Start der Sommerferien in Bremen und Niedersachsen am 4. Juli. (var/fls)