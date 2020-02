Die Gewerkschaft Verdi hat die Rhenus-Mitarbeiter zum Streik aufgerufen. (Patrick Seeger/dpa)

Die Gewerkschaft Verdi hat die Hafenarbeiter des Rhenus Weserports in Bremen am Dienstag zu einem Warnstreik aufgerufen, um ihren Tarifvertrag durchzusetzen. Bereits am frühen Morgen machten sich die Streikenden auf den Weg zur Rhenus Hauptverwaltung im nordrhein-westfälischen Holzwickede. Unterstützung bekamen sie dabei von weiteren Hafenarbeitern der Nord- und Ostseeküste.

Wiederaufnahme der Tarifverhandlungen

Laut Verdi soll durch den Streik der Druck aufseiten des Logistikdienstleisters Rhenus erhöht werden, um die derzeit festgefahrenen Tarifverhandlungen weiterzuführen. Die Hafenarbeiter fordern die gleichen Arbeitsbedingungen wie in den anderen Hafeneinzelbetrieben im Lande Bremen.

„Es ist ein Skandal, dass sich die Arbeitgeberseite nach zwei Warnstreiks weiterhin Verhandlungen entzieht und so den Beschäftigten den gerechten Lohn verweigert", sagte der Verdi-Verhandlungsführer Christian de Jonge.

Gravierende Lohnunterschiede

Bereits im November und Dezember des vergangenen Jahres hatten die Warnstreiks der Arbeiter zu einem Stillstand im Betrieb geführt. Rhenus Weserport ist der letzte Terminalbetreiber in Bremen, der nicht unter den Flächentarifvertrag zwischen dem Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe und Verdi fällt. Für die Beschäftigten bedeutet dies nach Angaben der Gewerkschaft einen Lohnunterschied von 30 bis 40 Prozent im Vergleich zu den Hafenarbeitern anderer Terminals.