5700 Arbeitsplätze in Bremen entstanden. Damit sind so viele Menschen wie noch nie in Arbeit. (DPA)

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen in Bremen hat mit 325.000 Menschen einen Rekordwert erreicht. Der Arbeitnehmerkammer Bremen zufolge waren noch nie mehr Menschen in Arbeit als das im vergangenen Jahr der Fall war.

Die Zahl stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5700 Arbeitsplätze: davon 5080 in Bremen und 614 in Bremerhaven. Vor allem auf den Dienstleistungssektor geht dieser Zuwachs 2017 laut dem Bericht der Arbeitnehmerkammer zurück. „Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist erfreulich", sagt Ingo Schierenbeck, Hauptgeschäftsführer der Arbeitnehmerkammer Bremen. Es bestehe aber weiterhin Handlungsbedarf – etwa beim Abbau der Arbeitslosigkeit. Denn trotz der guten Konjunktur und des Rekords sei dieser nur gering gewesen. Im Bericht heißt es: "Bedenklich ist nach wie vor die hohe Zahl an Arbeitslosen, die trotz Hochkonjunktur und steigenden Beschäftigungszahlen zu langsam

abnimmt. Hier muss politisch deutlich gegengesteuert werden."

2017 gab es zwar einen deutlichen Anstieg der Beschäftigten im Land Bremen von 1,8 Prozent, dieser war jedoch unterdurchschnittlich. In Deutschland legte die Zahl der Menschen in Arbeit insgesamt sogar um 2,3 Prozent zu, wenngleich Bremen bei der Höhe des Wirtschaftswachstums im Bundesvergleich vorne liegt.