Kein Gelde in der Hosentasche. In Bremen ist die Zahl der Privatinsolvenzen besonders hoch. (Peter Steffen/DPA)

Schon wieder – Bremen liegt bei der Zahl der Privatinsolvenzen ganz vorne. Das ist im Vergleich der Bundesländer vielleicht tatsächlich nicht verwunderlich. Denn in Städten sind die Werte aufgrund der Sozialstruktur höher. Das zeigt der Blick auf 2018: In Leipzig, Dortmund oder Düsseldorf gab es im Schnitt annähernd ähnlich viele Insolvenzen auf 100.000 Einwohner wie in Bremen. Allerdings: Auch im Städtevergleich erzielen Bremen und Hannover die traurigen Höchstwerte. Offen ist die Frage, warum gerade Niedersachsen und überhaupt der Norden von Privatinsolvenzen stärker betroffen sind.

Um wirksam etwas dagegen zu tun, dass Menschen ihre Schulden nicht mehr stemmen können, sind vor allem der Arbeitsmarkt und Bildung die Hebel. Denn wer über ein gutes Einkommen verfügt und schon in der Schule etwas über Finanzen gelernt hat, ist viel weniger gefährdet, in die schlimme Lage der Insolvenz zu geraten. Gerade in Bremen sind im Verhältnis viele Menschen seit langer Zeit ohne Arbeit. Es ist nicht nachvollziehbar, dass es laut Innerer Mission gerade in ihrer Situation nicht selbstverständlich ist, Hilfe bei Schuldenberatungen zu bekommen.