Bremer Betriebsräte und der DGB kritisieren Carsten Meyer-Heder wegen seiner Äußerungen über Arbeitnehmervertreter. (Franziska Koark)

Betriebsräte von zahlreichen Bremer Unternehmen haben an den Spitzenkandidaten der CDU, Carsten Meyer-Heder, appelliert, er möge seine Äußerungen zur betrieblichen Mitbestimmung überdenken. Meyer-Heder hatte gesagt, es sei „ideologische Denke, dass ein gut geführtes Unternehmen einen Betriebsrat braucht“.

In einem offenen Brief kritisieren die Betriebsräte und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) nun diese Äußerung. „Die Rolle der Betriebs- und Personalräte infrage zu stellen, ist verfehlt“, heißt es in dem Schreiben von Freitag. Sie seien einen wesentlichen Faktor innerbetrieblicher Demokratie. Auch die Aussage des CDU-Kandidaten, Betriebsräte würden Neueinstellungen blockieren, wies der DGB zurück. Vielmehr seien es die Vertreter der Arbeitnehmer, die häufig Neueinstellungen forderten, um Personallücken zu stopfen.

Das Schreiben, dem sich Betriebsräte von mehr als 40 Bremer Unternehmen angeschlossen haben, endet mit einem Gesprächsangebot an Meyer-Heder, damit er seine Haltung zu Betriebsräten ändere.