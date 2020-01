Victor Seuwen (links) und Urs-Stefan Kinting bleiben auch nach der Übernahme Gesellschafter und Geschäftsführer bei Zero. (Christina Kuhaupt)

Die Bremer Modekette Zero gehört seit Anfang des Jahres zur Betty Barclay Group. Die bisherigen Eigentümer, Urs-Stefan Kinting und Victor Seuwen, bleiben am Unternehmen jedoch beteiligt. Das teilte die Betty Barclay Group mit Sitz in Nußloch bei Heidelberg nun mit. Man verspreche sich von der Übernahme den Zugang zu einer „deutlich jüngeren Zielgruppe im Segment des femininen, mittelpreisigen Mainstreams innerhalb der Damenoberbekleidung“, wie es in der Mitteilung heißt. Der Chef der Betty Barclay Group, Robert Küper, sieht Zero als „sehr wertvolle Marke mit großem Potenzial“. Auch die finanzielle und kaufmännische Solidität seiner Gruppe werde einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung von Zero leisten.

Kinting und Seuwen stiegen bei Zero ein, um die Marke nach der Insolvenz 2016 wieder neu aufzustellen. Die Bremer Insolvenzverwalter Malte Köster und Tim Beyer hatten die Branchenexperten als Manager für das operative Geschäft hinzugezogen. Schließlich gelang die Rettung der Marke: Kinting und Seuwen sanierten das Unternehmen und übernahmen es 2018 vollständig. Auch in Zukunft bleiben sie Gesellschafter und Geschäftsführer bei Zero. In der Mitteilung kommentiert Kinting: „Zero hat als solider, mittelgroßer Player im Markt noch erhebliches Wachstumspotenzial in allen Vertriebskanälen, welches wir zukünftig gemeinsam entwickeln und ausbauen wollen.“

Zero wurde 1967 in Bremen gegründet. Die Damenmodekette hat ihren Standort in der Überseestadt und verkauft die Kleidung neben den eigenen Geschäften auch im Onlineshop und dem Fachhandel. Im Jahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro. Betty Barclay übernimmt die zu Zero gehörenden Gesellschaften sowie die Immobilien für die Logistik und für das Outlet. Bisher sind die Objekte angemietet worden. Zur Gruppe mit Hauptsitz in Nußloch gehören die Marken Betty Barclay, Betty & Co, Cartoon, Gil Bret, Vera Mont und Public. Insgesamt hat sie momentan weltweit mehr als 1400 Mitarbeiter.