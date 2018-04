Vielleicht ist es der Name, der dem „Comic“ einen bloß belustigenden Zweck zuschreibt. Dass die gezeichneten aneinandergereihten Bildsequenzen sehr viel mehr sein können als bloß komisch, drollig und lustig zu sein, mag auch daran liegen, dass die Darstellungsform noch verhältnismäßig jung ist. Erst allmählich hat sich der Comic auch in der breiten Öffentlichkeit gegen Ende des 20. Jahrhunderts als eigenständige Kunstform etablieren können.

Und wer die Arbeit der Künstlerin Susanne Köhler kennt, der lernt schnell, was ein Comic alles zu leisten vermag. „Politische Themen kommen mir oft zu kurz“, sagt Köhler zum Beispiel. Und so denkt sie sich ihre Geschichten fast nie aus, sondern sucht sich oft einen Anlass im realen Leben. Ganz so wie eine Journalistin recherchiert sie, erzählt dann aber ihre Geschichte vor allem in Bildern. Sie macht den Dieselskandal genauso zu ihrem Thema wie Geschichten über Krieg oder Rechtspopulismus.

Die Künstlerin Susanne Köhler lebt in Frankfurt am Main. In ihren Comics arbeitet sie oft wie eine Journalistin, die ihre Geschichten in Bildern erzählt. Wenn sie alltagsnahe Themen angeht, kommt bei Köhler auch schon mal eine Anleitung zum Bierbrauen heraus. (R. Thumm)

Und während die Grafikdesignerin, Zeichnerin und Künstlerin aus Frankfurt am Main, wo sie im beschaulichen Norden der Stadt ein Atelier hat, die Fertigkeiten des Zeichnens in Workshops weitergibt oder bundesweite Ausstellungen mit Porträts von getöteten oder inhaftierte Journalisten organisiert, widmet sie sich auch ganz alltagsnahen Themen. Für ihre erwachsen gewordenen Kinder beginnt sie, aus den besten Familienrezepten ein Kochbuch zu erarbeiten. In Comicform leitet Köhler darin die Zubereitung verschiedener Rezepte an. Köhler arbeitet gern didaktisch. „Ich finde es schön, wenn man etwas lernt“, sagt sie.

So wie auch beim Thema Bier. Es begann mit der Frage: Was ist Bier überhaupt? Um das zu verstehen, muss man es brauen. Aber geht das? Einfach so? In der eigenen Küche, mit ganz gewöhnlichen Gegenständen. Wir hatten uns beim WESER-KURIER ähnliche Fragen gestellt. Wie können wir eine solche Anleitung für unsere Leser aufbereiten? Und dann haben wir Köhlers Comic entdeckt: Köhler hat all das recherchiert und ist zur Tat geschritten, hat das Bierbrauen zu Hause gelernt. Und sie hat ihre Erfahrung im Comic geteilt. Eine Anleitung für den Hausgebrauch.

Zum Nachmachen empfohlen. Wie es geht? Schauen Sie selbst. Klicken Sie sich dadurch durch unsere Bildergalerie.

