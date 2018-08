Der Fall Dornier macht deutlich, wo das Problem liegt. (Frank Rumpenhorst)

Gewerbeflächen fehlen in Bremen, und auch im Umland wird es immer enger. Siehe Achim, wo nun nach weiteren Ansiedlungen praktisch nichts mehr geht. So sehr sich der dortige Bürgermeister über das rege Interesse an seiner Umlandgemeinde freuen darf – für den Wirtschaftsraum im Nordwesten ist die Entwicklung bedenklich. Denn um Investoren anzulocken, braucht die Region genügend freie und verfügbare Flächen.

Bremen sei eben ein kleines Bundesland mit engen Grenzen, heißt es manchmal ­achselzuckend. Der Fall Dornier macht deutlich, wo das Problem liegt. Gewerbe­flächen müssen vorausschauend und vorsorglich geschaffen werden, um sie Investoren anbieten zu können, die es heute noch gar nicht gibt.

Dass Bremen als bedeutender Luftfahrt-Standort einem neuen Flugzeugbauer auf der Suche nach einer Produktionsstätte kurzfristig nichts Passendes anzubieten hat, kommt einer Blamage gleich. Es spricht nicht für eine energische Flächenpolitik, wenn bis zur Erweiterung eines Gewerbegebiets erst die freiwillige Auflösung eines Kleingartenvereins abgewartet wird und Jahre verstreichen.