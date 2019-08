Die "Aida Nova" hat als erstes Kreuzfahrtschiff überhaupt das Umweltzeichen der Bundesregierung erhalten. Das Schiff fährt mit verflüssigtem Erdgas. (Aida Cruises)

Geht es um die hohen Abgasbelastungen, dann steht die Kreuzfahrtindustrie regelmäßig in der Kritik – und das häufig zu Recht. Doch Kreuzfahrtschiff ist mittlerweile nicht gleich Kreuzfahrtschiff: So wurde jetzt der jüngste Neubau der Reederei Aida Cruises mit dem Blauen Engel ausgezeichnet – dem Umweltsiegel der Bundesregierung. Die „Aida Nova“, die auf der Papenburger Meyer-Werft gebaut und im Dezember in Bremerhaven in Dienst gestellt wurde, ist damit das erste Kreuzfahrtschiff überhaupt, das dieses Umweltsiegel tragen darf.

Grund für diese Auszeichnung: Die „Aida Nova“ ist das erste Kreuzfahrtschiff, dessen Maschinen mit verflüssigtem Erdgas – Liquified Natural Gas (LNG) – laufen. LNG gilt derzeit als einer der umweltfreundlichsten Antriebe. Laut Reederei stößt die „Aida Nova“ bei LNG-Betrieb 80 Prozent weniger Stickoxide und 20 Prozent weniger CO2 aus, als der Großteil der Kreuzfahrtschiffe und auch Handelsschiffe, die häufig herkömmliches Schweröl verwenden und dann bislang noch nicht einmal mit einem Abgasreinigungssystem ausgestattet sind.

„Wir freuen uns sehr über diese Würdigung unseres langjährigen Engagements zum Schutz der Meeresumwelt und der Verringerung von Emissionen“, so Aida-Präsident Felix Eichhorn anlässlich der offiziellen Verleihung durch Vertreter des Umweltbundesamtes und der Jury des Blauen Engels in Rostock. „Bis 2023 werden wir zwei weitere dieser innovativen Kreuzfahrtschiffe in Dienst stellen.“

Ralf-Rainer Braun, Vorsitzender der Jury Umweltzeichen, sagte: „Dieses Umweltzeichen ist etwas Besonderes. Es umfasst eine große Zahl von Anforderungen, die beim Neubau des Schiffes realisiert werden müssen.“ Es bedeute zusammengenommen ein deutliches Plus an Umweltschutz: „Wir wünschen uns, dass diese Auszeichnung für Aida Cruises eine positive Ausstrahlung für mehr Umweltschutz in der gesamten Schifffahrtsbranche bedeutet.“

Die „Aida Nova“ ist laut dem Verband Deutscher Reeder (VDR) bereits das zehnte Schiff, welches das deutsche Umweltsiegel trägt und damit zeigt, dass es umweltfreundlicher als der Standard ist. Zuvor hatten unter anderem zwei Fahrgastfähren der AG Reederei Norden-Frisia den Blauen Engel erhalten sowie eine LNG-Passagierfähre der AG Ems, ein LNG-Fahrgastschiff der Cassen Eils EILS Reederei, drei Fahrgastfähren der Wyker Dampfschiffs Reederei und zwei Forschungsschiffe der Briese Schifffahrts GmbH.

Deutsche Reeder als LNG-Pioniere

„Die deutschen Reeder sind Pioniere bei diesem wichtigen Thema„, so Ralf Nagel, Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied des VDR, der nach eigenen Angaben das aufwändige Antragsverfahren der “Aida Nova„ für das Umweltsiegel personell unterstützt und eng begleitet hat. “Der Blaue Engel für die ,Aida Nova' ist ein überzeugender Beleg für die großen Anstrengungen der Schifffahrt, insbesondere der Passagierschifffahrt, die Meere und unsere Umwelt selbst über geltende Vorschriften hinaus zu schützen, wo es technisch möglich und wirtschaftlich machbar ist.“

Was LNG als Treibstoff angeht, kommt immer mehr Bewegung in die Schifffahrt: Laut der Klassifikationsgesellschaft DNV GL fahren mehr als 130 Schiffe mit LNG, und bei Neubestellungen liegt die Zahl bei über 40 Schiffen, die LNG bunkern. In den Orderbüchern stünden etwa 100 Schiffe.

Als weltweit erste Reederei hatte CMA CGM im vergangenen Jahr angekündigt, bei künftigen Großcontainerschiffen LNG verwenden zu wollen. So will die französische Reederei, die mit ihren Transportriesen auch regelmäßig Bremerhaven anläuft, neun Schiffsneubauten der 22 000-Standardcontainer-Klasse mit LNG-Antriebstechnologie ausrüsten. Allerdings wird der Kreis LNG-angetriebener Schiffe weiterhin sehr klein bleiben im Verhältnis zur weltweiten Flotte, die etwa 55 000 Handelsschiffe ausmacht. Die Mehrheit davon fährt in der Regel mit Schweröl oder dem schwefelärmeren Marinediesel.

Auch bei den weltweit etwa 300 Kreuzfahrtschiffen bleibt LNG vorerst eher die Ausnahme. Der Kreis wird aber größer: Zusätzlich zu zwei weiteren Aida-LNG-Linern hat der Mutterkonzern Carnival Group sechs weitere LNG-Schiffe für die Tochter-Reedereien Costa, P&O und Carnival bei der Meyer-Werft geordert. Auch Royal Caribbean und MSC Kreuzfahrten haben ihre ersten LNG-Kreuzfahrtschiffe in Auftrag gegeben. Und auch Tui Cruises hatte sich im vergangenen Jahr entschlossen, die nächste Schiffsgeneration mit LNG-Antrieb ausrüsten zu wollen.

Für die „Aida Nova“ hatte es im vergangenen Jahr selbst vom Umweltverband Nabu, der jedes Jahr ein kritisches Kreuzfahrt-Ranking hinsichtlich der Emissionswerte erstellt, Lob gegeben: Dietmar Oeliger, Leiter Verkehrspolitik beim Nabu-Bundesverband, bezeichnete den Einsatz als eine Trendwende und einen Riesenschritt nach vorn. Dennoch gibt es auch weiterhin Kritik von Umweltschützern, weil es sich bei LNG nach wie vor um einen fossilen Brennstoff handelt.

Dass LNG nur eine Brückentechnologie sein wird, ist auch der Schifffahrtsbranche bewusst. Vor allem ist klar, dass es die weltweite Seeschifffahrt nur nur durch Einsatz von LNG nicht schaffen wird, ihre selbst gesteckten Ziele im Rahmen der UN-Suborganisation IMO (International Maritime Organization) zu erreichen. Demnach sollen die Schiffs-Emissionen bis 2030 um 40 Prozent und bis zum Jahr 2050 um 70 Prozent sinken.

Deshalb wird unter anderem an batteriebetriebenen Lösungen geforscht, aber vor allem auch der Einsatz von Brennstoffzellen, die Wasserstoff in Energie umwandeln, in Betracht gezogen. Und auch da übernimmt Aida Cruises eine Führungsrolle: So ist geplant, 2021 die erste Brennstoffzelle an Bord eines Aida-Schiffes in der Praxis zu testen.

Zur Sache

Umweltzeichen der Bundesregierung

Der Blaue Engel ist seit mehr als 40 Jahren das Umweltzeichen der Bundesregierung und gilt als Orientierung für den nachhaltigen Einkauf. Nach eigenen Angaben setzt der Blaue Engel unabhängig und glaubwürdig anspruchsvolle Maßstäbe für umweltfreundlichere Produkte und Dienstleistungen. Der Blaue Engel garantiere, dass mit ihm ausgezeichnete Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen, heißt es auf der Seite des Umweltbundesamtes. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die mit dem Blauen Engel gekennzeichnete Produkte und Dienstleistungen erfüllen müssen.