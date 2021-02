Ein neues Kapitel Borgward in Bremen gehört inzwischen längst der Vergangenheit an. Geplant war eine Fertigung auf einem 140.000 Quadratmeter großen Areal im Bremer Güterverkehrszentrum (GVZ). Daraus wurde nichts. Zurück blieb aber das Grundstück, das baulich bereits für die Übergabe an Borgward vorbereitet war. Dort soll nun etwas entstehen, das ebenso mit Autos zu tun hat. Die BLG lässt dort nun Logistikhallen bauen. Von hier aus will das Bremer Logistikunternehmen für Daimler Autoteile zu den Werken auf der ganzen Welt liefern.

Baubeginn soll jetzt im Frühjahr sein. Voraussichtlich ab Mitte kommenden Jahres soll es bereits losgehen. Im GVZ soll all das gebündelt werden, was bisher auf mehrere Standorte quer durch Bremen verteilt ist. Laut BLG bedeute das aber nicht, dass diese Standorte aufgegeben werden. Für das neue Areal, das nun mit 152.000 Quadratmetern etwas größer als 21 Fußballfelder sein wird, ist die Rede von 500 Arbeitsplätzen.