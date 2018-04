BLG-Autoterminal in Bremerhaven (INGO WAGNER, dpa)

Die BLG Logistics Group hat ihre Umsatzerlöse im vergangenen Jahr um vier Prozent auf eine Milliarde und 87,8 Millionen Euro im Vergleich zu 2016 steigern können – dafür sorgte der Automobilsektor. Das Vorsteuerergebnis (EBT) erhöhte sich um 2,7 Millionen Euro beziehungsweise 8,8 Prozent auf 33,5 Millionen Euro (Vorjahr: 30,8 Millionen Euro). „2017 war in vielerlei Hinsicht ein gutes Jahr – teilweise sogar besser als erwartet“, sagte Vorstandsvorsitzender Frank Dreeke am Mittwoch bei der Präsentation der Bilanzzahlen im Bremer Hauptsitz.

Die BLG-Automobillogistik hat ihre Umsatzerlöse im Berichtsjahr um 16,1 Prozent auf 550,2 Millionen Euro gesteigert und auch das EBT ist um 39,4 Prozent auf 13,1 Millionen Euro gestiegen. Diese Entwicklung sei im Wesentlichen auf die anhaltend positive Entwicklung im deutschen Automobilmarkt und die hohen Volumina an vielen Terminals zurückzuführen, so Dreeke. An allen Standorten im Automobil-Netzwerk hat BLG Logistics im Berichtsjahr 6,3 Millionen Fahrzeuge umgeschlagen, transportiert und technisch bearbeitet. Im Geschäftsbereich Contract – er umfasst unter anderem die Autoteile-, Produktions- und Handelslogistik – gingen die Umsatzerlöse um 26,7 Millionen Euro auf 547,8 Millionen Euro zurück. Diese Entwicklung sei auf den Wegfall eines Großkunden in den USA zurückzuführen. Parallel habe man aber auch Neugeschäfte abschließen können, die sich aber erst in den Folgejahren bemerkbar machen würden. Trotz des Umsatzrückgangs ist das EBT-Ergebnis im Bereich Contract gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Millionen Euro auf 4,6 Millionen Euro gestiegen. Das sei vor allem auf eine verbesserte Produktivität zurückzuführen.

Der Geschäftsbereich Container, der sich bei der BLG Logistics Group durch die Hälfte der Gesellschaftsanteile am Terminalbetreiber Eurogate repräsentiert, litt vor allem durch den Eurogate-Terminal in Hamburg. Dort brach der Containerumschlag um etwa ein Viertel ein. Insgesamt hat die europäische Terminal-Betreibergruppe einen Umsatz von 607,9 Millionen Euro erwirtschaftet. Der Anteil der BLG-Gruppe beträgt somit 304 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 319,7 Millionen Euro. Der Rückgang am Standort Hamburg sei vor allem auf die Neustrukturierung der Allianzen und dem damit verbundenen Wegfall von Reedern sowie der Insolvenz des langjährigen Kunden Hanjin zurückzuführen.

Fürs laufende Geschäftsjahr erwartet Dreeke für die Gruppe einen Umsatz mindestens auf Vorjahresniveau. Davon würde dann auch wieder die Stadtgemeinde Bremen profitieren. Für 2017 bekommt sie vom Logistikunternehmen zehn Millionen Euro ausgeschüttet. Das hat seinen Grund: An der Bremer Lagerhausgesellschaft Aktiengesellschaft - das Unternehmen tritt nach außen mit der Marke BLG Logistics auf - ist die Stadt Bremen mit 50,4 Prozent beteiligt.