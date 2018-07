Hier im Bremer Güterverkehrszentrum arbeitet die BLG für Daimler – in Zukunft mit 2200 Mitarbeitern, sobald die 400 neuen Stellen besetzt sind. (BLG)

Die Bremer BLG Logistics Group sucht 400 neue Mitarbeiter für die Autoteilelogistik am Standort im Bremer Güterverkehrszentrum. 300 der Stellen sollen dabei Teilzeitjobs sein. Das hat die BLG am Freitag bekanntgegeben. Hintergrund des Bedarfs nach neuen Arbeitskräften ist nach Angaben des Unternehmens die gute Auftragslage: Der Kunde Daimler scheint deutlich mehr Autoteile über das Logistikcenter der Gruppe gen Übersee zu den weltweiten Montagewerken verschicken zu wollen.

Von Bremerhaven aus steuert die Ware auf Containerschiffen verschiedene Ziele an – auch China. Das gestiegene Volumen scheint offensichtlich mit Daimlers Vorhaben zusammenzuhängen, wegen drohender Einfuhrzölle auf Automobile aus den USA vermehrt direkt in China zu produzieren. Peking ist bereits heute das von den Produktionszahlen her weltweit größte Werk von Mercedes.

Erfahrung kein Muss

BLG sucht ab sofort Staplerfahrer und Packer. Das Angebot richtet sich vor allem an Frauen, die in Teilzeitmodellen arbeiten wollen. Ein Großteil der neuen Mitarbeiter soll einen unbefristeten Vertrag erhalten. Bereits 1800 Mitarbeiter arbeiten im Logistikcenter. "Für die Arbeit im Packbereich ist Erfahrung in der Logistik wünschenswert, aber kein Muss", sagt Ude Klöpping, Personalleiter der BLG.