Rhenus Air & Ocean soll das Geschäft zum April übernehmen. (Rhenus SE & Co. KG.)

Bremen. Das Bremer Logistikunternehmen BLG verkauft sein Speditionsgeschäft an Rhenus Air & Ocean. Insgesamt geht es um neun Luft- und Seefrachtstandorte, wie die beiden Unternehmen am Montag mitteilten. "Der Bremer Standort ist nicht betroffen", sagt die Sprecherin der BLG Stefanie Effner. Dieser habe sich auf den Bereich High and Heavy spezialisiert, auf Landverkehr, Schwerguttransporte, Projektgeschäft und Seefracht. Der Standort in Bremerhaven wird jedoch verkauft. In der Seestadt sind in diesem Bereich elf Mitarbeiter beschäftigt.

Die BLG Logistics Group will sich laut der Mitteilung „strategisch künftig auf nationales und internationales Geschäft in den Geschäftsbereichen Contract, Automobile und Container“ konzentrieren. Geplant ist die Übernahme des Speditionsgeschäfts der BLG International Forwarding für den 1. April. Die Kartellbehörden müssten ihr noch zustimmen.

Der BLG stellt die Rhenus Gruppe ihr globales Netz zur Verfügung. Das sieht das Management als Vorteil. „Mit Rhenus Air & Ocean haben wir einen starken Partner gewonnen, der für unsere Kunden mit seiner globalen Präsenz ein umfangreiches Netzwerk zur Verfügung stellt“, kommentiert Jens Wollesen, Vorstand Contract von BLG Logistics, die Entscheidung. BLG passe sich mit dem Verkauf "strategisch an veränderte Marktverhältnisse an". An den Standorten – darunter Bremerhaven, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und München – arbeiten rund 100 Beschäftigte. Die Mitarbeiter werden alle übernommen.

Zum April sollen die Standorte in das bestehende Netz von Rhenus in Deutschland mit bisher zwölf Niederlassungen integriert werden. „In den vergangenen Jahren haben wir die Weichen für den kontinuierlichen Ausbau unserer Luft- und Seefrachtaktivitäten gestellt. Durch die hinzukommenden Standorte, Mitarbeiter und Geschäftstätigkeiten verdichten wir unser Netzwerk im Bereich Air & Ocean in Deutschland", äußerte sich Stefan Schwind, Geschäftsführer der Rhenus Air & Ocean Deutschland, in der Mitteilung. Man wolle neue Geschäftszweige wie den Transport von Lebensmitteln aufbauen sowie den Bereich Messe- und Eventlogistik.

Die Rhenus Gruppe ist weltweit als Logistikdienstleister tätig. Der Jahresumsatz liegt bei 5,5 Milliarden Euro. Insgesamt hat das Unternehmen 33.000 Beschäftigte an 750 Standorten.