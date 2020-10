In einem Podcast hat Frank Dreeke, Chef von BLG Logistics, gesagt, was in der Logistik an neuen Berufen entstehen werde. (Frank Thomas Koch)

Der Chef der BLG Logistics, Frank Dreeke, geht davon aus, dass in der Logistik durch die Digitalisierung Bereiche wegfallen werden – aber auch neue Bereiche entstehen. So hat es Dreeke im aktuellen Podcast der Bundesvereinigung Logistik gesagt. In Zukunft würden bisher bekannte Berufsbilder wegfallen, dafür aber auch neue Berufsbilder entstehen. Als Beispiel für neue Entwicklungen nannte der BLG-Chef den Beruf des Drohnenpiloten: „Zum Beispiel setzen wir für die Inventur Drohnen als Unterstützung ein, um im oberen Teil der Lager entlangzufliegen. Die Drohnenpiloten dafür haben wir selbst ausgebildet.“ Ebenso können Datenbrillen helfen, Teile aus einer Box in eine andere Box richtig einzusetzen. Das ersetze Informationen, die sonst auf einem Blatt Papier gestanden hätten. Den Drohneneinsatz kann sich der BLG-Vorstandsvorsitzende auch für die Sicherung des Betriebsgeländes vorstellen als Unterstützung für Sicherheitskräfte.

Dabei stellte Dreeke klar, dass das Unternehmen in Zukunft entsprechend verstärkt in die Ausbildung investieren wolle sowie in die Weiterbildung der bestehenden Mitarbeiter. Das sei auch notwendig mit Blick darauf, wie sich die Arbeitsfelder in den vergangenen Jahrzehnten verändert hätten: „Die Umschlaggeschwindigkeit an den Terminals ist wesentlich schneller geworden. Außerdem gab es früher keine autonomen Routenzüge.“ Voraussetzung für die Fortbildung sei auch die Bereitschaft der Beschäftigten dafür.

Beim Brexit geht Dreeke davon aus, dass dieser das BLG-Geschäft in Bremerhaven nicht so stark treffen werde, weil nur wenig von der Seestadt aus nach Großbritannien bewegt werde. Im Autobereich gebe es einen kleinen Anteil. Der Podcast mit dem BLG-Chef ist abrufbar unter dem Link https://bit.ly/34m6Nwc.