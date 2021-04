Der Absatz der BLG-Kunden aus der Automobilindustrie war im vergangenen Jahr teilweise um 50 Prozent eingebrochen. (BLG LOGISTICS)

Der Verlust des weltweit in verschiedenen Geschäftsfeldern agierenden Bremer Logistikers BLG, der, wie bereits berichtet, im dreistelligen Millionen-Bereich liegt, wurde nun auch vom Unternehmen bestätigt: Das Minus für das vergangene Jahr beträgt laut Geschäftsbericht, der an diesem Mittwoch vorgestellt wurde, 116 Millionen Euro. 2019 gab es noch einen Gewinn von 37 Millionen Euro. Der Rückgang entspricht einem prozentualen Minus im Vergleich zum Vorjahr von 440 Prozent. Dass das Unternehmen aufgrund der Corona-Pandemie einen Verlust einfahren wird, das hatte der Vorstandsvorsitzende Frank Dreeke schon vor einem Jahr bei der Präsentation der Zahlen für 2019 prognostiziert: In Bezug auf Volumen, Umsatz und Ergebnis würden die Auswirkungen der Corona-Krise in allen Bereichen massiv und gravierend sein, so Dreeke damals.

Auf die besonderen Herausforderungen geht Dreeke auch im Geschäftsbericht ein: „Eine globale Krise, wie sie die Pandemie verursachte, hat es nie zuvor gegeben.“ Vor allem der erste Lockdown im Frühjahr sei beispiellos gewesen, weil er die gesamte Weltwirtschaft betroffen habe. „Wir mussten in nahezu allen Bereichen von Ende Februar bis in den Mai hinein erhebliche Umsatzverluste hinnehmen, die sich direkt auf das Ergebnis auswirken.“ So sei beispielsweise der Absatz der BLG-Kunden aus der Automobilindustrie teilweise um 50 Prozent eingebrochen, der stationäre Handel war geschlossen, und der Containerumschlag habe sich in diesem Zeitraum zwischen 15 und 20 Prozent verringert. Die im Eigentum der Stadt stehende Bremer Lagerhaus-Gesellschaft, Aktiengesellschaft von 1877, hatte als persönlich haftende Gesellschafterin der BLG Logistics Group auf die zu erwartenden Umsatz- und Gewinneinbrüche am 14. April 2020 per Ad-hoc-Mitteilung öffentlich hingewiesen.

Zum laufenden Jahr äußert sich Dreeke im Geschäftsbericht, dass die ersten drei Monate zufriedenstellend gelaufen seien. Das Unternehmen werde ein wirtschaftlich besseres Jahr als 2020 erleben. „Wir werden aber noch nicht wieder das Niveau von 2019 erreichen.“

Der Umsatz sank im Geschäftsjahr 2020 um 8,1 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro (2019: rund 1,16 Milliarden Euro). Den operativen Verlust gibt das Unternehmen mit 25 Millionen Euro an. Dieser operative Verlust sei jedoch deutlich niedriger als im Frühjahr 2020 noch prognostiziert. „Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung ab Sommer, insbesondere in Asien, verbesserten sich Volumen und Ergebnisse zunehmend. Jedoch konnten die operativen Verluste nicht aufgeholt werden“, heißt es weiter. Zusätzlich hätten Sondereffekte das Ergebnis belastet, die teilweise durch die Pandemie bedingt seien. Im Geschäftsbereich Container belaufen sich diese Sondereffekte demnach auf 60,2 Millionen Euro. Diese Summe resultiere durch Abschreibungen auf Finanzanlagen sowie außerordentliche Rückstellungen für die Restrukturierungsaufwendungen. In den anderen beiden Geschäftsbereichen Automobile und Contract belaufe sich dieser Aufwand auf zusammen 30,7 Millionen Euro.

Der Geschäftsbereich Container wird bei der BLG Logistics Group durch die Hälfte der Gesellschaftsanteile an Eurogate repräsentiert. Die Umsatzerlöse liegen mit 263,5 Millionen Euro um 6,7 Prozent unter dem Vorjahr (2019: 282,3 Millionen Euro). Hintergrund der Ergebnisentwicklung sind laut BLG rückläufige Durchschnittserlöse in Folge des unverändert starken Wettbewerbs sowie pandemiebedingte Einflüsse auf die Umschlagsentwicklung.