Die Logos im Vergleich: Der Borgward-Rhombus (links) und der Renault-Diamant (Boris Roessler /dpa & Michael Matthey)

Der Autobauer Borgward hat den Streit gegen Renault um sein Markenzeichen gewonnen. Das Oberlandesgericht München hat entschieden, dass zwischen den Logos der beiden Firmen keine Verwechslungsgefahr bestehe. Genau das hatte der französische Automobilkonzern bemängelt und in erster Instanz Recht bekommen. Zudem hatte das Landgericht München I den Franzosen Schadenersatz zugesprochen.

Beide Unternehmen nutzen eine Raute als Logo – bei Borgward wird sie Rhombus genannt, bei Renault spricht man vom Diamanten. Die Unterschiede steckten aber im Detail, wie aus einer Mitteilung der Kanzlei Beiten Burkhardt hervorgeht, die Borgward vor Gericht vertreten hatte. So werde der Rhombus etwa durch den Markennamen geprägt, der als Markenname in einem Mittelstreifen über dem Logo liege. Die Firma Borgward, die in Bremen gegründet wurde, Anfang der 60er-Jahre insolvent ging und vor wenigen Jahren von einem chinesischen Konzern wiederbelebt wurde, darf nach der Entscheidung daher ihr Logo wie bisher nutzen. Eine Revision wurde nicht zugelassen.

Borgward war nach eigenen Angaben mit drei Firmenvertretern beim Gerichtstermin in München – mit dabei unter anderem Christian Borgward, Enkel des Firmengründers und ehemaliger Aufsichtsrats-Chef der deutsch-chinesischen Firma. „Das Urteil zeigt klar, dass das ikonische Logo, sowohl im aktuellen als auch historischen Kontext, untrennbar zu Borgward gehört“, sagt er laut einer Mitteilung des Unternehmens. „Zusammen mit den Mitarbeitern in Stuttgart und Peking werden wir weiter an der Etablierung der Marke auf den Kernmärkten arbeiten.“

Dass Deutschland nicht zu diesen Kernmärkten gehört, ist seit spätestens einem Jahr klar. Eigentlich wollte der chinesische Besitzer die Marke wieder groß machen – erst in China, dann in Deutschland. Doch das scheiterte. Das erste Modell entpuppte sich auf dem deutschen Markt als Flop, eine geplante Fertigung in Bremen wurde erst immer verschoben und dann ganz abgesagt. Mittlerweile hat die ehemalige Führungsriege die Stuttgarter Deutschland-Zentrale freiwillig verlassen oder ist entlassen worden. Vor Ort sind nur noch wenige Mitarbeiter verblieben.

Warum der Borgward-Neustart scheiterte

Zuletzt hatte sich der ehemalige Borgward-Vorstand Tom Anliker zu möglichen Gründen für das Scheitern des Neustarts geäußert. Er berichtete von Differenzen zwischen deutschen und chinesischen Führungskräften; zudem sollen die Fahrzeuge deutliche Mängel aufgewiesen haben. „Während wir aus der Zentrale in Deutschland darauf pochten, erst gute Qualität abzuliefern und nachzubessern, wollten die Chinesen davon nichts wissen und weiter expandieren. Sie glaubten, eine Marke aus Deutschland reiche, damit ihre Landsleute die Autos kaufen“, sagte Anliker der Schweizer Zeitung „Blick“.

Zusätzlichen Ärger für Borgward gab es vor wenigen Monaten außerdem in China. Ein Unternehmen des Borgward-Eigners verursachte einen handfesten Bilanzskandal und brachte dessen gesamte Firmengruppe in Bedrängnis. Das lässt auch Borgwards Zukunft offen.