Im Beirat in Huchting ist die Schließung des Bosch-Standorts am Dienstagabend Thema. (David-Wolfgang Ebener)

Der Autozulieferer Bosch will sein Werk in Bremen nach Angaben der IG Metall bis Ende des nächsten Jahres schließen. Um die Produktion bis dahin leisten zu können, plant das Unternehmen laut dem Bremer Gewerkschaftschef Volker Stahmann fast 100 Leiharbeiter einzustellen. Seiner Ansicht nach will der Konzern damit den Standort so schnell wie möglich schließen. „Das kann keiner von uns und den Kollegen verlangen.“ Und weiter: „Das ist die Vernichtung von Arbeitsplätzen.“

Stahmann vermutet, dass der Konzern versucht, die aktuell angespannte Situation für einen bundesweiten Jobabbau zu nutzen. Denn schließlich gebe es dafür Argumente wie die nachlassende Konjunktur, den schwierigen Wechsel auf E-Mobilität und die Probleme mit den Verbrennungsmotoren. Bosch wolle zu diesem Zeitpunkt den Konzern „besenrein machen, um Geld zu sparen“.

Am Dienstag saßen die Arbeitnehmervertreter und die Geschäftsführung zusammen. Laut Stahmann soll der Standort in diesem Jahr 18 Millionen Euro Verlust machen. Das ließe sich nicht wegdiskutieren. Dennoch kritisiert er die Pläne des Unternehmens: „Das ist eine einsame Konzernentscheidung.“ Ende Oktober gab Bosch bekannt, die Produktion von Lenksäulen in Huchting aufzugeben und die Fertigung nach Ungarn zu verlagern.

