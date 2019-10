Brand bei Lürssen: Ursache ungeklärt

Dicker Rauch über der Werft in Vegesack: Ein Jahr ist der Brand bei Lürssen her. Rund drei Tage dauerten damals die Löscharbeiten. (Mohssen Assanimoghaddam/DPA)

Die Staatsanwaltschaft Bremen hat die Ermittlungen zum Großbrand bei der Lürssen Werft eingestellt. Damit bleibt offen, wie es im vergangenen September zum Feuer im Schwimmdock kam. „Der Brandsachverständige konnte keine Ursache feststellen“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Frank Passade am Freitag. Es sei nicht möglich gewesen, herauszufinden, ob ein technischer Defekt oder etwa möglicherweise Brandstiftung Auslöser war. Die Staatsanwaltschaft schloss die Akte darum nun im Oktober. Es sei eine „enorme Herausforderung“, die Entstehung eines solchen Brands festzustellen, sagte Passade in Anbetracht des Schadens.

Millionenschaden: Jacht zerstört

Das Feuer zerstörte damals eine Luxus-Jacht, die sich gerade im Schwimmdock befand. Das Dock selbst konnte dagegen in Hamburg repariert werden und ist seit März wieder in Vegesack. In der Branche kursierte eine Schadenssumme in Höhe von 700 Millionen US-Dollar. Für die Bremer Feuerwehr war der Brand der personell größte Einsatz der Nachkriegsgeschichte. Es dauerte drei Tage, bis das Feuer gelöscht war. Über das Ende der Ermittlungen hat zunächst Radio Bremen berichtet.