Die Zeichenwand auf der Breakbulk Europe in Bremen von 2019 - hier hatte Barbara Schneider über zwei Tage lang die Teilnehmer der Diskussionsforen verewigt. (Florian Schwiegershausen)

Die Breakbulk Europe, die Fachmesse für Schwergut- und Projektladungen, wird auch im Jahr 2021 in Bremen stattfinden. Damit konnten die Verantwortlichen der Stadt den Veranstalter davon überzeugen, die Messe zum vierten Mal in Folge in der Hansestadt stattfinden zu lassen. Zur diesjährigen Veranstaltung in den Messehallen auf der Bürgerweide werden vom 26. bis 28. Mai mehr als 600 Aussteller und 10.000 Fachleute aus mehr als 120 Ländern erwartet.

Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD) sagte: "Wir freuen uns, dass wir den Veranstalter Hyve Group mit unserer Bewerbung überzeugen konnten, auch 2021 in Bremen zu Gast zu sein.“ Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) hob hervor: „Die erneute Entscheidung für Bremen belegt, dass die Stadt als Messe- und Veranstaltungsort eine erstklassige Adresse geworden ist." Gleichzeitig verwies sie darauf, dass die maritime Wirtschaft und Logistik das Rückgrat der Wirtschaft im Land Bremen seien: "Aus ihrer Mitte kommen die beschäftigungsintensivsten und umsatzstärksten Branchen, die mitsamt ihrer Zuliefererketten die Wirtschaftsstruktur in unseren beiden Städten prägen.“

Robert Howe, Geschäftsführer von Bremenports, fügte hinzu: „Bremen kann Hafen und Bremen kann Messe. Deshalb ist Bremen die ideale Partnerstadt für die Hyve Group, um diese Veranstaltung auszurichten. Zugleich bietet die Veranstaltung der bremischen Hafenwirtschaft hervorragende Möglichkeiten, ihre Leistungsfähigkeit, Vielfalt und Kompetenz zu zeigen."

Der Veranstalter sagte aber gleichzeitig, dass die Breakbulk 2022 definitiv wieder an einem anderen Ort als Bremen stattfinden werde. Es gehe darum, auch andere europäische Märkte zu bedienen. Nach Angaben der Hyve Group sei aber irgendwann eine Rückkehr nach Bremen möglich. Bevor die Breakbulk Europe 2018 zum ersten Mal in Bremen stattgefunden hatte, war die Veranstaltung über viele Jahre zu Gast in Antwerpen. Weil der Veranstaltungsort renoviert werden musste, brauchte die Messe einen anderen Standort und wurde in Bremen fündig.