Zwei Tage lang hat Barbara Schneider im vergangenen Jahr gezeichnet und die Teilnehmer der Diskussionsforen verewigt. In diesem Jahr fällt die Breakbulk-Messe in Bremen aus. (Florian Schwiegershausen)

Die Entscheidung des Veranstalters Hyve Group sei außerordentlich bedauerlich, jedoch vor dem Hintergrund der bestehenden Corona-Hygieneregeln absehbar gewesen, teilte die Hafenmanagementgesellschaft Bremenports am Dienstagabend mit. Die weltweit größte Messe der Hafenwirtschaft war vom 29. September bis 1. Oktober geplant. Erwartet wurden 600 Aussteller und 10 000 Fachbesucher.

Nächstes Jahr soll die Breakbulk Europe 2021 jedoch planmäßig vom 18. bis 20. Mai in Bremen ausgerichtet werden. Bei der Messe geht es um das Verschiffen schwerer und sperriger Güter. Aussteller sind Öl- und Gasunternehmen, Anlagenbauer, Häfen- und Logistikunternehmen und Spezialtransporteure. Die Breakbulk Europe war 2018 erstmals von Antwerpen in Belgien nach Bremen gekommen. Ab 2022 sucht der Veranstalter Hyve Group nach eigenen Angaben ein anderes Ausrichterland in Europa. Ableger der Messe gibt es auch in den USA und in Asien. (dpa)