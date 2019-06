Der GLK und sein Nachfolger-Modell GLC sind seit zehn Jahren der meistverkaufte SUV von Mercedes. (FOCKE STRANGMANN/EPA-EFE/REX/Shutterstock)

Im Bremer Mercedes-Werk ist die Produktion der neuen Generation des Geländewagens GLC und des GLC Coupé angelaufen. „Der GLC ist eins der erfolgreichsten Volumenmodelle für Mercedes-Benz und den Standort Bremen“, sagt Werksleiter Markus Keicher.

Der GLC wird auf der gleichen Produktionslinie wie die C-Klasse und das neue Elektroauto EQC gebaut. Als globales Lead­werk steuert Bremen außerdem den weltweiten Anlauf der Baureihe – und ist damit auch für den Produktionsstart des GLC im Mercedes-Stammwerk in Sindelfingen verantwortlich.

Hier will der Konzern ab 2022 ebenfalls den Geländewagen herstellen. Weitere Produktionsstandorte sind Peking und das finnische Uusikaupunki, wo der Kooperationspartner Valmet für Daimler Autos der Modellreihe fertigt. „Bremen bleibt Anlaufweltmeister“, sagt Keicher.

Arbeiten mit Exo-Skelett

Der GLC ist bei den Kunden äußerst beliebt. Seit Markteinführung im Jahr 2008 hat Daimler vom GLK und dem Nachfolge-Modell GLC nach eigenen Angaben bereits mehr als 1,5 Millionen Autos verkauft. Er war damit in den vergangenen zehn Jahren der meistverkaufte SUV von Mercedes. Im Jahr 2018 erzielte er laut Unternehmen weltweit sogar einen Absatzbestwert. Die größten Stückzahlen setzte der Konzern in China, den Vereinigten Staaten und in Deutschland ab.

„Der GLC sichert mit seiner ungebrochenen Nachfrage weiterhin viele Arbeitsplätze“, sagt der Werksleiter. Bei der Montage käme moderne Techniken und Produktionsverfahren zum Einsatz. So nutzen die Mitarbeiter unterschiedliche mechanische Strukturen, sogenannte Exo-­Skelette, die bei Überkopfarbeiten den Schulter- und Nackenbereich und bei Tätigkeiten in gebückter Haltung den Oberkörper und die Oberschenkel entlasten.

Weil die Fahrzeuge stark individualisierbar sind, kommen sogenannte Warenkörbe zum Einsatz. Fahrerlose Transportsysteme bringen darin die jeweilig benötigten Teile direkt an die Montagelinie – genau dann, wenn sie gebraucht werden.

Mit mehr als 12 500 Mitarbeitern ist das Werk Bremens größter privater Arbeitgeber. Aktuell werden hier neben dem GLC zehn weitere Modelle gefertigt.