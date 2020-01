Tanken ist in Bremen besonders teuer. (Christophe Gateau/dpa)

Autofahrer tanken laut einer Umfrage des ADAC derzeit in Bremen am teuersten. Dem Bundesländervergleich des ADAC zufolge kostet Super E 10 aktuell in Bremen im Mittel 1,473 Euro und damit 6,4 Cent mehr als in Rheinland-Pfalz, das die Statistik mit 1,409 Euro als günstigstes Bundesland ­anführt. Diesel-Fahrer tanken derzeit in Berlin am günstigsten. Hier kostet der ­Liter durchschnittlich 1,264 Euro. Das sind 6,8 Cent weniger als in Bremen (1,332 Euro je Liter), das damit auch bei Diesel am teuersten ist.