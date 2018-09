Bundesweit sollen 40 Prozent aller Ryanair-Verbindungen ausgefallen sein. Die Airline spricht von einer Ausfallquote von weniger als 20 Prozent. (Marcel Kusch)

Die Zahl der Passagiere, die am Freitag am Bremer Airport vom Streik bei Ryanair betroffen waren, hat sich verglichen mit anderen Flughäfen in Grenzen gehalten. Betroffen waren hier nach Angaben der Billigairline die Flüge von und nach Tampere beziehungsweise Palma de Mallorca. Die anderen zwölf der insgesamt 16 Verbindungen am Bremer Flughafen fanden statt. Bundesweit seien bis zum Mittag etwa 40 Prozent aller Flüge ausgefallen, wie das Internetportal Airliners.de nach einer eigenen Flugplan-Auswertung mitteilt. Ryanair sprach dagegen von einer Ausfallquote von weniger als 20 Prozent.

Nach Angaben der Vereinigung Cockpit wird dieser Streik nicht der letzte gewesen sein. „Solange das Unternehmen nicht zumindest mit uns in einen Schlichtungsprozess geht, wird es auch weitere Streiks geben“, sagte Cockpit-Verhandlungsführer Ingolf Schumacher. An dem 24-stündigen Ausstand beteiligten sich sowohl Piloten als auch Flugbegleiter. An diesem Sonnabend wollen sie ihre Arbeit wieder aufnehmen.