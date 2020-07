Konditormeister Bernard Timphus vom Café Stecker berichtet immer montags von seiner Situation in Zeiten der Corona-Krise. (Christina Kuhaupt)

Vorige Woche hatte ich den ersten Gast aus den Niederlanden seit Langem. Und als ich neulich am Sonnabend das Raths-Café beliefert habe, konnte ich auch schon eine erste Besuchergruppe entdecken, die Rathaus und Roland besichtigten. Es sind wieder Touristen in der Stadt. Das ist eine gute Nachricht, vor allem für das Café am Marktplatz.

Bremen hat in dieser Hinsicht in den zurückliegenden zehn Jahren eine tolle Entwicklung gemacht. Klassischerweise ist der Sommer für Buttercreme und Schokolade die Sauregurkenzeit. So war das noch um Jahrtausendwende, als ich Stecker übernommen habe. Doch nach und nach haben Touristen im Sommer die urlaubenden Stammgäste ersetzt. Man erkennt die Besucher vor allem daran, dass sie gerne nach den Spezialitäten fragen.

Noch ist offen, wie das dieses Jahr wird. Vielleicht wird Bremen verstärkt zum Ziel einer Städtereise deutscher Urlauber, die sonst Richtung Küste vorbeifahren. Die Stadt ist allemal einen Besuch wert. Für die Gastronomie wäre das auch gut. Umso wichtiger ist es, dass wir bei allen Lockerungen jetzt bei den Corona-Regeln diszipliniert bleiben. Wenn es hier zu einem Ausbruch kommt, wie in Gütersloh, wäre die gute Entwicklung der letzten Wochen schnell dahin.

Aufgezeichnet von Timo Thalmann