In Bremen gibt es die höchste Dichte an Insolvenzen. Statistisch gesehen mussten im ersten Halbjahr 98 von 10.000 Unternehmen in Bremen Insolvenz anmelden. Im Durchschnitt sind es nach Analyse der Wirtschaftsauskunftei Creditreform nur 61 Unternehmen. Niedersachsen entspricht diesem Wert nach einer positiven Entwicklung nun exakt.

In Bremen stieg die Quote jedoch deutlich – entgegen dem Bundestrend. In den ersten Monaten 2017 ging es in Bremen noch um 79 Unternehmen. "Das ist durchaus überraschend", kommentiert Karsten Nowak, Geschäftsführer der Handelskammer Bremen für Existenzgründung, das Ergebnis. Gerade angesichts des Angebots für Gründer verwundere ihn die Platzierung.

"Das Zeitfenster ist relativ klein – daraus können spezielle Effekte entstehen. Außerdem gibt es in Bremen viele Unternehmen auf kleiner Fläche. Vielleicht ergibt sich daraus ein größerer Ausfall." Doch das seien noch Spekulationen. Die Handelskammer wolle sich die Zahlen nun intensiver anschauen. "Wir werden uns damit beschäftigen, ob es ein statistischer Ausreißer ist oder es ein Strukturproblem gibt."

Bei den Zahlen handelt es sich um Schätzungen der Creditreform auf Grundlage der Daten von Amtsgerichten. Das Halbjahr ist schließlich noch nicht beendet. Der Rückgang der Insolvenzen in Deutschland beträgt nach diesen Angaben im Vorjahresvergleich nur noch 3,3 Prozent. In der Vergangenheit war er schon stärker.

Malte Köster ist seit vielen Jahren Insolvenzverwalter in Bremen. Der Jurist erklärt sich den negativen Spitzenplatz vor allem mit der hiesigen Wirtschaftsstruktur. Besonders im Handel gebe es einen hohen Anteil an Insolvenzen. Denn die Branche sei übermäßig stark vom disruptiven Wandel, getrieben von der Digitalisierung, betroffen.

"Handelsunternehmen sehen sich zunehmend Onlinekonkurrenz ausgesetzt." Und in Bremen sei, historisch gewachsen, viel Handel vertreten. "Wir haben in Bremen eine gewisse Old Economy." Das verarbeitende Gewerbe, seltener von Zahlungsunfähigkeit betroffen, sei am Standort zwar vertreten, aber im kleineren Umfang. "Wir hatten hier einen Fall einer Eisengießerei in Bremen. Das war sehr ungewöhnlich." Häufiger sei neben dem Handel der Dienstleistungssektor oder klassischerweise die Gastronomie von Betriebspleiten betroffen.

"Die Zahl der Schiffsinsolvenzen lässt nach"

Außerdem sei die Schifffahrtskrise eine Erklärung, warum Bremen auch schon in der Vergangenheit mit die höchste Insolvenzdichte verzeichnete. "Wir haben nach wie vor eine hohe Anzahl von Insolvenzen mit einem maritimen Hintergrund." Gerade in Bremen habe das in den vergangenen Jahren einen Effekt gehabt. Zudem: "Wenn eine Schiffsgesellschaft in das Insolvenzverfahren geht, ist jedes Schiff ein eigenes Insolvenzverfahren, das in der Statistik gezählt wird."

Allein im ersten Halbjahr hat es Köster zufolge rund 20 Schiffsinsolvenzen gegeben. Insgesamt soll die Zahl der Firmenpleiten in Bremen der Schätzung nach bei 110 Unternehmen liegen. "Daran sieht man, dass bei einem Bundesland wie Bremen ein relativ kleiner Effekt in einer Statistik große Auswirkung hat." Der Datensatz sei natürlich überschaubarer als etwa in Bayern.

Doch die Branche erhole sich nach ihrer Talfahrt. "Die Zahl der Schiffsinsolvenzen lässt nach." Köster stimmt das zuversichtlich. Bremen könnte in Zukunft im Vergleich deshalb wieder besser dastehen. Gerade im beobachteten Zeitraum spielten die Schiffe aber weiter noch eine Rolle. Bremen ist derweil nicht das einzige Bundesland, in dem die Quote steigt. Michael Bretz von der Creditreform sieht darin ein Indiz, dass sich etwas am verlässlichen Abwärtstrend im Bund seit 2010 ändert.

Der Rückgang verlangsame sich. Das gilt auch für Insolvenzen von Verbrauchern. Diese lagen mit einer Zahl von 34.300 aber noch um 4,9 Prozent unter dem Vorjahreswert. Bretz zufolge hat es in Bremen Probleme bei der statistischen Erfassung der Pleiten gegeben. Das könne Auswirkungen haben, doch die seien marginal. "Es ändert nichts daran, dass Bremen hinten liegt."

