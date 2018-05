Bremen. Rotterdam und Hamburg sind beim gesamten Umschlagvolumen zwar die ganz großen Player in Europa, aber trotzdem hatten sie sich vergeblich um die Ausrichtung der größten Fachmesse für Projekt- und Schwergutladung in Europa beworben. Den Zuschlag für die Breakbulk Europe, die von Dienstag bis Donnerstag in den Bremer Messehallen stattfindet, bekam die Hafengesellschaft Bremenports. Das Ladungsvolumen insgesamt, dessen größter Anteil der Containerumschlag ausmacht, war dafür offenbar nicht ausschlaggebend. Schließlich geht es bei Breakbulk genau um schwere Ladung, die nicht in den Container passt. Und da ist Bremen vom Umschlagvolumen neben Antwerpen führend in Europa.

"Wir sind seit Jahren stark im Bereich Schwerlastumschlag und wir werden immer stärker", sagt Heiner Heseler, Vorsitzender der Initiative Stadtbremische Häfen. Der Grund dafür liege darin, "weil in den verschiedenen Häfen – etwa im Neustädter Hafen und im Industriehafen – Kunden die gesamte Palette der Dienstleistung in Anspruch nehmen können." Und die gebe es quasi aus einer Hand, auch wenn daran mehrere Firmen beteiligt seien. Das liege an den "hervorragenden Vernetzung unter den Unternehmen der verschiedenen Bereiche".

Im Neustädter Hafen, Europas größtem Terminal für Stück- und Schwergut, der von der BLG Logistics Group betrieben wird, lag der Umschlag 2017 bei etwa 1,3 Millionen Tonnen – ein Zuwachs von mehr als 25 Prozent im Vergleich zu 2016. Die High-und-Heavy-Ladung läuft auch gut in Bremerhaven: Mit einem Umschlag von 1,35 Millionen Tonnen (15 Prozent mehr als 2016) gab es in der Seestadt einen neuen Rekord.