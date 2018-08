Das IT-Unternehmen Governikus ist auf Lösungen in der Verwaltung spezialisiert. (Silas Stein /dpa)

Bremen. Die Stadt Bremen wird alleiniger Eigentümer des IT-Unternehmens Governikus. Der Haushalts- und Finanzausschuss der Bremischen Bürgerschaft gab am Freitag grünes Licht dafür, dass Bremen die Anteile der bisherigen Mitgesellschafter Telekom, Sparkasse Bremen und Brekom für 6,8 Millionen Euro übernimmt. Governikus ist bereits zu 55,1 Prozent in öffentlicher Hand. Das Unternehmen beschäftigt 152 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund zwölf Millionen Euro – fast ausschließlich im öffentlichen Sektor. Es ist spezialisiert auf IT-Lösungen in der Verwaltung. Zu den Kunden gehört unter anderem das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das Finanzressort bezeichnete es als Vorteil bei der Auftragsvergabe, wenn das Unternehmen komplett in öffentlicher Hand sei.