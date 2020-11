Die Innenstadt Bremens soll zu einem der wenigen bundesweiten Experimentierfelder werden. (Christina Kuhaupt)

Die von der Pandemie besonders betroffenen Innenstädte sollen Unterstützung bekommen, um sich für die Zukunft aufzustellen. Um Ideen auszuprobieren, soll es sogenannte Reallabore geben, in denen diese erprobt werden können. Bundesweit sollen Städte dann aus den Erfahrungen lernen. Bremen soll, wie Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) am Montag mitteilte, dafür ausgewählt worden sein. „Ich freue mich sehr, dass Bremen eines dieser Reallabore sein wird“, sagte Vogt im Vorfeld der Wirtschaftsministerkonferenz in einem Gespräch mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Journalisten.

Die Betroffenheit des Einzelhandels von Corona habe immer weiter zugenommen. Zwar gebe es mit der Überbrückungshilfe III weitere Hilfe für den Einzelhandel. „Wir brauchen aber neue Lösungsansätze“, so Vogt in der Videokonferenz. Es soll bundesweit fünf solcher Labore geben - unter anderem auch eins in Nürnberg und Mönchengladbach. Jedes Labor bekommt eine Aufgabe. In Bremen soll es um die kreative Neunutzung von leer stehenden Ladengeschäften gehen.

Peter Altmaier betonte, es gehe bei der Initiative zur Wiederbelebung der Innenstädte nicht nur um Modellprojekte, sondern größere Lösung für eine „langfristige Überlebensperspektive“ für den Einzelhandel.