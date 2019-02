Die Bremer Wohnungsbaugesellschaft Brebau wird künftig komplett in städtischer Hand sein. Das ist das Ergebnis eines Abkommens mit der Bremer Sparkasse. Die Bank verkauft ihren Anteil von knapp 50 Prozent an der Brebau. Als Gegengeschäft bekommt sie von Bremen weitere Anteile an der deutlich größeren Wohnungsbaugesellschaft Gewoba. Offiziell bekanntgemacht wird der Handel am späten Dienstagmittag.

Beide Unternehmen besitzen und verwalten mehr als 60.000 Wohneinheiten. Die Gewoba ist heute bereits mehrheitlich in öffentlicher Hand, künftig trifft das auch auf die Brebau zu. Die Stadt kann damit mehr Einfluss auf den Wohnungsmarkt und auf Neubautätigkeiten ausüben.

Möglich wurde der Handel durch den Verkauf der bremischen Anteile an der ehemaligen Bremer Landesbank (BLB). Das Land hat von der NordLB, in der die BLB aufgegangen ist, als Kaufpreis nicht nur 180 Millionen Euro bekommen, sondern auch die BLB-Beteiligungen an der Brebau, der Gewoba und der Bremer Lagerhausgesellschaft (BLG). Diese Anteile sind mit einem einem Buchwert von 82 Millionen Euro in das Geschäft eingegangen, tatsächlich liegt ihr Marktwert aber erheblich höher.

Mehr zum Thema Verhandlung über Wohnungsbaugesellschaften Senat und Sparkasse pokern um Brebau-Anteile Nach dem Verkauf der Bremer Landesbank sollten deren Anteile an Brebau und Gewoba an die Stadt ... mehr »

Bremen hatte damit bereits fast die Hälfte der Brebau in ihrem Besitz. In langwierigen und äußerst schwierigen Verhandlungen mit der Sparkasse konnte nun auch die andere Hälfte gewonnen werden. Die alten BLB-Anteile an der Gewoba gehen von Bremen zum größten Teil an die Sparkasse. Sie verfügt damit bei der Gewoba über 24,9 Prozent - ein wichtiger Punkt für die Stadt, weil die Sparkasse in dem Unternehmen jetzt zwar zusätzliches Gewicht hat, aber über keine Sperrminorität verfügt.

Die alten BLB-Anteile an der Bremer Lagerhausgesellschaft hat die Stadt an ein Tochterunternehmen der Nehlsen-Gruppe verkauft. Der Bremer Logistiker und Abfallentsorger verfügt damit über 12,6 Prozent der BLG.

Über weitere Einzelheiten des Geschäfts zwischen Bremen und der Sparkasse informieren der Senat und die Bank auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am späten Dienstagmittag.