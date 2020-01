Die Osterholzer Feldmark ist aus Sicht der Handelskammer sehr gut für Bauland geeignet – auch unter ökologischen Aspekten. (Christian Walter)

Das Land Bremen verliert laut Handelskammer jährlich 100 Millionen Euro an fiskalischen Einnahmen durch Wanderungsverluste. Bremen habe zwar einen leichten Bevölkerungszuwachs vor allem durch Zuwanderung aus dem Ausland – davon ein Großteil Geflüchtete. Aber gerade junge Familien ziehe es von Bremen ins niedersächsische Umland, weil sie dort Bauplätze im mittleren Preissegment fänden, die es in Bremen nur selten gebe, so Matthias Fonger, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer. „Der Senat muss gegen diese Entwicklung steuern“, fordert Fonger. Auch ökologische Gesichtspunkte sprächen für eine größere Ausweisung von Bauland – etwa in der Osterholzer Feldmark.

Dieses Areal dürfe kein Tabuthema mehr sein, so Fonger. Dass der rot-grün-rote Senat unter anderem die Osterholzer Feldmark als Baugebiet in seinem Koalitionsvertrag ausschließe, sei absolut unverständlich. „Wir reden hier nicht über ein Naturschutzgebiet – dafür hätten wir ja Verständnis.“ Und eine Bebauung dort aus ökologischer Sicht abzulehnen, weil man nicht mehr Versiegelung haben möchte, ziehe auch nicht. Zum einen finde die Versiegelung dann im Umland statt und zum anderen gebe es mehr Pendlerverkehre, die die Umwelt belasten. Außerdem gebe es um die Osterholzer Feldmark bereits eine gute Infrastruktur. So könne etwa der Mahndorfer Bahnhof genutzt werden.

Es sei zwar schon in den vergangenen Jahren etwas passiert, aber es sei definitiv zu wenig Bauland ausgewiesen worden, so Fonger. Politik müsse darauf nun reagieren. Um nicht nur über gefühlte Werte zu sprechen, die im Zusammenhang mit Abwanderung stünden, „haben wir eine Analyse erstellen lassen, um endlich mal die Folgen mit realen Werten zu unterlegen. Die stellen wir natürlich gerne der Politik zur Verfügung.“ Ziel müsse es sein, einmal objektiv über die Thematik sprechen zu können.

Laut Analyse mussten Bremen und Bremerhaven zunehmend deutliche Einwohnerverluste an das Umland hinnehmen. Die Stadt Bremen hat demnach in den vergangenen zehn Jahren seit 2009 netto rund 14.500 Einwohner ans Umland verloren. Aus Bremerhaven seien im selben Zeitraum etwa 2000 Einwohner mehr ins niedersächsische Umland gezogen als umgekehrt.

Die Altersstruktur der ins Umland abwandernden Personen zeige, dass vor allem Personen im Alter von 25 bis 50 Jahren, häufig mit Kindern, ihren Wohnsitz ins niedersächsische Umland verlagerten, heißt es weiter. In dieser Altersgruppe werde das Gros der Erwerbseinkommen erwirtschaftet. Sie sei somit besonders relevant für das Steueraufkommen. Anders als in den meisten deutschen Großstädten wirke sich die Verlagerung des Wohnsitzes vom Stadtstaat Bremen ins direkte Umland nicht nur negativ auf das Aufkommen der Gemeindesteuern aus, sondern führe auch zum Verlust von den Steuereinnahmen, welche den Ländern zustehen. Besonders deutlich zeigt sich dies laut Analyse bei der Lohn- und Einkommensteuer, welche nicht am Arbeitsort, sondern am Wohnort veranlagt wird. Die insgesamt einbehaltene Einkommensteuer falle zu 15 Prozent an die Wohnort-Gemeinde und zu je 42,5 Prozent fallen an das Bundesland und den Bund. Insgesamt erhalten die öffentlichen Haushalte des Stadtstaates also 57,5 Prozent der Einnahmen, welche bei Fortzug des Steuerzahlers über die Stadt- und Landesgrenze verloren gehen.

Hinzu komme eine negative Wirkung des Bevölkerungsverlustes auf die Höhe der Ausgleichszahlungen im Rahmen des Bund-Länder-Finanzausgleichs. Im bisherigen und auch im künftigen Ausgleichssystem,

welches ab diesem Jahr zur Anwendung komme, werde die Höhe der Ausgleichszahlungen durch die Höhe der Finanzkraft je Einwohner bestimmt. „Je weiter diese in einem Bundesland unterhalb des Bundesdurchschnitts liegt, desto höher fallen die finanziellen Zuflüsse aus dem Finanzausgleichssystem aus“, so die Analyse. Eine sinkende Einwohnerzahl bewirke, dass die Einnahmen der öffentlichen Haushalte – also die Finanzkraft – je Einwohner steigen. Folglich führe ein Einwohnerverlust in der Summe zu geringeren Ausgleichszahlungen aus dem Bund-Länder-Finanzausgleich.

„Insgesamt würden die bremischen Haushalte heute deutlich höhere Einnahmen verzeichnen, wenn in den letzten Jahren weniger Personen ihren Wohnsitz ins Umland verlagert hätten“, stellt Fonger fest. Zwar sei davon auszugehen, dass der Fortzug von Einwohnern in das niedersächsische Umland auch zu einer Reduktion öffentlicher Aufwendungen geführt habe, beispielsweise durch weniger Kinder in bremischen Kitas und Schulen. Doch da die meisten der abgewanderten Personen weiterhin in Bremen und Bremerhaven arbeiten und die dortige Infrastruktur wie Gesundheits-, Kultur-, Freizeit- oder höhere Bildungseinrichtungen nutzen, bleibe zumindest ein Teil der Kosten bestehen. Zudem verursachten viele Einpendler steigende Infrastrukturkosten, „weil sie aus dem Umland mit dem Auto zur Arbeit in die Stadt fahren.“

Berechnungen über die ausgabenseitigen Effekte veränderter Einwohnerzahlen von Bremen und Bremerhaven seien in der Analyse nicht berücksichtigt. In der Summe könne aber davon ausgegangen werden, dass durch den Wanderungsverlust an das niedersächsische Umland entstehende Einnahmerückgänge die möglichen Kosteneinsparungen deutlich übersteige.

Die Abwanderung habe auch negative gesellschaftliche Folgen, so Fonger. Da gerade Familien mit Kindern ins Umland zögen, würden die in Bremen fehlen. Und das sei ein großer Nachteil für die Sozialstruktur.