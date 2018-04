Airbnb-Angebote sollen in Bremen begrenzt werden. (dpa)

Der Landtag werde sich voraussichtlich im Juni mit dem Gesetzentwurf beschäftigen, sagte ein Sprecher der SPD-Fraktion am Dienstag. Die Landesregierung habe im Bauressort zwei Stellen für Mitarbeiter geschaffen, die Anmeldungen auf Airbnb künftig überprüfen sollen. Zur Begründung heißt es in dem Gesetzentwurf: "Im Ergebnis wirkt diese Form der gewerblichen Verwendung von Wohnraum nicht nur mietpreistreibend, sondern es wird dem regulären Wohnungsmarkt dringend benötigter Wohnraum entzogen - und dies meist insbesondere im preiswerteren Segment für Singles und Wohngemeinschaften."

Ausgenommen sind laut dem Gesetzentwurf jedoch Elemente einer "Sharing economy", also selbstgenutzer Wohnraum, der nur gelegentlich für begrenzte Zeiträume vermietet wird. Sie sollen für fünf Jahre aus der Definition der Zweckentfremdung genommen werden. Das umfasst alle selbstgenutzten Wohnungen, die maximal für 90 Tage im Jahr oder in der nur ein Zimmer der Wohnung vermietet wird. Auch Nebenwohnungen sind laut dem Gesetzentwurf von der Zweckentfremdung ausgeschlossen, wenn sie weniger als 90 Tage im Jahr vermietet werden. Bei beiden Fällen müssen die Einnahmen versteuert und die Tourismusabgabe abgeführt werden.

"Viele Bremer wollen ihr Zuhause mit Reisenden aus der Welt teilen. Wir begrüßen, dass das Land Bremen dies auch in Zukunft unterstützen möchte", erklärte eine Airbnb-Sprecherin gegenüber dem WESER-KURIER. Man wolle weiterhin den Austausch mit Bremen fortsetzen. Unter anderem habe man angeboten, über eine automatisierte Belegungssteuer bei Airbnb zu sprechen, so wie es sie schon in Dortmund gibt, sagte die Sprecherin.

CDU und FDP kritisierten, dass die Pläne der rot-grünen Regierungsfraktionen die Probleme auf dem Wohnungsmarkt nicht lösen würden. "Anbieter wie Airbnb sind nicht Schuld daran, dass es für einige Menschen keinen bezahlbaren Wohnraum in dieser Stadt gibt", teilte Fraktionschefin Lencke Steiner mit. Der Landtag soll voraussichtlich im Juni über den Gesetzentwurf beraten. (dpa)